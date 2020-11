¡Del que pica! Estos son los beneficios que otorgan al cuerpo los alimentos picosos

Mexicano que se respete sabe muy bien que la comida sin picante simplemente no sabe igual, nada como ese ligero ardor en la lengua y el fondo tras consumir una generosa porción de salsa, tal es nuestro gusto por lo picante que incluso nuestros “dulces” favoritos son los que cuentan con “chilito”, algo no muchos extranjeros y el mundo no comprenden, pues la comida cuando pica sabe mejor.

Para buena noticia de ese glotón que llevas dentro, recientemente se demostró que más allá del gran sabor, la comida picante también brinda varios beneficios para la salud, los que harán que enchilarte valga toda la pena.

Es así que aunque no lo creas la comida picante debería de tener más protagonismo en tu dieta debido a que cuenta con propiedades que te pueden ayudar de distintas formas más allá de generarte una molesta gastritis. Sin más, estos son algunos de los beneficios que la comida picante aporta a tu organismo:

Ayuda a la saciedad y reduce el antojo de azúcar

El sabor picante te ayuda a sentirte lleno y elimina el antojo de dulces después de comerlos. Un experimento realizado por la Universidad de Adelaida, en Australia, descubrió que la capsaicina genera una sensación de saciedad al llegar al estómago.

Ayuda a controlar tu peso

A pesar de que a las personas de buen comer esta no sea una gran preocupación, cabe señalar que el picante ayuda a regular tu metabolismo y a que puedas procesar las grasas de forma más eficiente, además tiene un componente que ayuda a controlar tus antojos.

Los grandes beneficios que aporta harán que enchilarte valga toda la pena. FOTO: ESPECIAL

Propiedades anti-inflamatorias

La capsaicina es lo que hace que los chiles sean picantes, pero además de hacer que te arda la boca, también funciona como un anti-inflamatorio natural con efectos similares a los del ibuprofeno.

Elimina el dolor

De nueva cuenta la capsaicina se convierte en nuestra aliada debido a que no solo es un anti-inflamatorio, también ayuda a reducir el dolor adormeciendo a la sustancia química que tu cerebro produce para hacer que sientas esto, actuando de la misma forma que tu cuerpo lo hace cuando te ayuda a combatir enfermedades.