¡Cierra la fábrica! Jovencita de 22 años se opera para no ser madre

La idea de tener hijos es quizá el sueño de muchas mujeres, pues anhelan dar vida y sostener a su bebé entre brazos, pero esos pueden no ser los deseos para todas.

Así le pasó a Ailín Cubelo Naval, una chica argentina de 22 años que decidió ir al ginecólogo para someterse a una operación que le impidiera tener hijos, pues ella señala que el mandato de maternidad no es natural.

"Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca" dijo la chica a Infobae.

Señaló además que si bien es cierto, para muchas mujeres el convertirse en madre puede ser un deseo natural, para ella no lo es, pues no lo siente natural.

Ailín dijo además que fue a sus 21 años cuando tomó esta decisión, la cual también se vio promovida por las redes sociales, en donde buscó una segunda opinión sobre la postura que tenía.

Posteriormente, acudió a su ginecólogo, a quien a pesar de expresarle su decisión de someterse a una ligadura de trompas de falopio, le pidió una prueba de un psicólogo en la que demostrara que estaba cuerda pues no entendía porque a su corta edad quería someterse a dicho procedimiento, negándose así dos veces a realizarlo.

El caso de Ailín dió vueltas a través de las redes sociales, pues muchas mujeres, sobre todo de colectivos feministas, apoyaban su decisión, pues al igual creían que tenía todo el derecho a decidir sobre su cuerpo.

"Yo no juzgo a quienes eligieron ser madres (...) Las personas que decidimos no reproducirnos no somos bichos raros", dijo a Infobae.

“Me estoy encontrado con muchas personas que comentan en los grupos ‘si yo hubiera tenido esta información cuando era joven, no habría tenido hijos’. La maternidad no debería ser una imposición social”, se despide.

Finalmente, acudió a otra ginecóloga que le habían recomendado, a cual en lugar de cuestionamientos o trabas le dió opciones de procedimientos quirúrgicos y finalmente Ailín optó por una cirugía laparoscópica en la que directamente le sacaron las trompas.