Kimberly Loaiza vs Kylie Jenner, quién es la más GUAPA y más EXITOSA

En recientes fechas ha cobrado fuerza una comparativa entre dos celebridades famosas, que aunque no hablan el mismo idioma, ni se conocen, tienen bastantes cosas en común.

Las personas han puesto en la mesa a su favorita; sin embargo, la batalla parece no ser sencilla, pues ambas son brillantes y tienen el mundo prácticamente a sus pies.

Se trata de la mexicana Kimberly Loaiza y Kylie Jenner, que si bien, no son dos gotas de agua, su ganas de triunfar en la vida son excepcionales.

¿En qué se parecen Kim y Kylie?

Para empezar, nuestra representante ganó popularidad como influencer y como la fama es demandante, se lanzó como cantante. Algo que no hace nada mal. Además ya se estrenó como empresaria tras lanzar su servicio de telefonía "Space Movil". Por si fuera poco estrenó su servicio de ropa a través de la tienda en línea Shein.

Por su parte, la socialité ha amasado una fortuna con KylieSkin y Kylie Cosmetics. Además de ser diseñadora, es una prestigiosa modelo. Además alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, "Keeping Up with the Kardashians".

Ambas son madres jóvenes: Kim tuvo a Kima y Kylie a la pequeña Stormi.

Por otro lado, el más superficial, ambas comparten una belleza única que ha vuelto locos a varios seguidores y fans. Las publicaciones en sus redes sociales son el aval de tanto cariño y amor que les profesan.