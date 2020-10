VIDEO VIRAL: Se graban mientras duermen y el resultado es ATERRADOR

A veces las cámaras de seguridad pueden mostrar más de lo que esperamos, como estos jóvenes que se grabaron al dormir y descubrieron algo aterrador que pasaba en su habitación.

A través de el canal de Youtube "pillowtalkTK", un joven dio a conocer varias semanas de videos grabados mientras él y su pareja dormían. En el primer episodio, titulado "I'm down to get some, uh, some treats", el joven explica que decidió empezar a grabar, y aquello que sucede pasa todas las noches, además asegura que es su novia quién debe aguantar todo.

Y es que lo que se observa en el video podría asustar el sueño de cualquiera, pues de repente en medio de la noche el joven comienza hablar, al parecer de algún "trato". Luego pregunta que pasa, para después hacer una especie de ruidos con los que hasta su perro despierta.

En un segundo video, "The concrete's just...hard", se puede ver como además de los ruidos y las pláticas nocturnas, este joven se levanta para bajar de su cama. En esta ocasión parece que logra despertar a su novia, quien le pide que vuelva a dormir.

Noticias Relacionadas VIDEO: Mujer GOLPEA a abuelita de 92 años que se encontraba bajo su cuidado

¿Video de broma?

Además de estos videos, el canal de Youtube cuenta con otros 3, el episodio "The April Fools Jokes" y el número 4 "five minutes and you made a lobster" y finalmente Girlfriends reaction to my April Fools sleepwalk joke, un video que hizo especialmente con la reacción de su novia a una broma que le hizo.

"Pensé que tenía una buena oportunidad para hacerle una buena broma a mi novia mientras revisábamos las imágenes de la última semana", explica.

La broma se trato de editar uno de los videos para que apareciera dos veces en las imágenes y hacerle creer que era un doble quien los molestaba por las noches. La reacción de ella es muy divertida, pues ambos se rieron al ver la situación.

La realidad de todo esto es que este joven es sonámbulo, y su novia y mascota tienen que vivir cada noche a espera de ver que hará, hablar, caminar o gritar, son sólo alguna de las cosas que podrían pasar.