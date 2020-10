Juan Escourido se ha convertido en un especialista en los “negocios al estilo Disney”

En abril de 2019 el parque se inauguró, sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria por COVID, tuvo que cerrar sus puertas al público por cuatro meses.

Negocio" es un término que escuchamos una infinidad de veces al día, pero ¿alguna vez has oído sobre "Negocios al estilo Disney"? Si lo has hecho, es muy probable que el nombre de Juan Escourido se te haga conocido.



Noticias Relacionadas Sensibilizarán sobre cáncer de mama con exposición fotográfica body painting

Empresario y emprendedor, quien se desempeñó por ocho años como director de Operaciones de Disney en Latinoamérica, experiencia que le dio un panorama diferente sobre la manera de hacer negocios, el cual comparte a través de sus cursos y conferencias, y que aplica en Imagic Park, proyecto 100 por ciento mexicano, en el que se desempeña como director general: “Es un concepto 'indoor', que es un parque dentro de un centro comercial”, dijo Juan Manuel.

Para Escourido, los tres consejos más importantes que le da a los emprendedores (en especial en estos tiempos de pandemia) son: uno, mantenerse quebrados, es decir, no hay que gastar de más ni en los buenos tiempos; dos, tengan una perfecta radiografía de sus números; y tres, siempre enfóquense en 'marketing' y ventas: “En todas las compañías, los mejores ingresos siempre van a estar en 'marketing' y ventas, porque siempre es lo que trae la 'lana'”. Además, otro de los puntos importantes que el conferencista resalta es inyectar el 'ADN' de la compañía en cada uno de los empleados, así como poner especial atención en el área de recursos humanos.

Noticias Relacionadas Así lucían las hermanas Kardashian antes de todas sus cirugías estéticas

Desde su experiencia laboral, pero también en lo personal, la filosofía de la compañía marcó la vida de Juan por lo que decidió escribir "40 lecciones de vida que me ha dejado Disney", el cual se planea esté disponible en este mes: “Un amigo me dijo ‘Tienes que escribir un libro’, entonces me orientó y me a presentó un editor, y ha sido un proceso padre”, confesó Escourido.

Además de Imagic Park y de su próximo libro, el empresario tiene entre manos un proyecto, el cual describe como su gran propósito: “Lo que estoy armando, es una compañía de suplementos alimenticios; el gran propósito de este proyecto va a ser que el 80 por ciento de los empleados tenga alguna discapacidad, pues hay personas que tienen un gran potencial a las que nadie les da empleo. Esto lo estoy haciendo con mis hijas", explicó Juan Manuel, además de que unos de los planes de esta compañía, es patrocinar a un deportista paralímpico para Tokio 2021.

Por Daniela Zambrano

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus