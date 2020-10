"Yo doy predicciones": Mhoni Vidente ESTALLA y asegura que no le interesa la vida de los famosos

Durante su sección de preguntas y respuestas Mhoni Vidente dio un preámbulo de lo que se viene para México y el mundo en las próximas fechas, pero no como lo acostumbra hacer. En esta ocasión asomó más su opinión que sus predicciones.

Sobre las próximas elecciones de Estados Unidos, el 3 de noviembre, aseguró que ella está de lado del candidato Joe Biden, pues no está de acuerdo con el racismo y división que se vive en dicho país con el actual mandatario.

Aseguró que Donald Trump está "embobado" y no se ocupa de su gente, por ello las actuales manifestaciones, como la de Filadelfia por abuso policial contra un afroamericano. Le pidió a la gente de la Unión Americana que voten por un razonamiento mental. Dijo que el demócrata no es tan bueno, pero sí hará mejor las cosas que el magnate.

Sobre el COVID-19

En cuestión del COVID-19, comentó estar segura de que los presidentes como Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador tienen ya la vacuna y hasta se la pusieron.

“Ya traigan la vacuna, ya lo están haciendo como una situación política. Ya la gente no va a aguantar encerrados. A todos los políticos les digo, la gente no va a creer del virus y esto se va a poner muy complicado”, pidió la vidente.

El mes de noviembre será muy fuerte, pues dijo que es el mes de Dios: “Habrá manifestaciones, muertes de políticos, atentados, entre otros movimientos sociales”

Sobre los famosos

Mhoni Vidente aseguró que ella da predicciones y no chismes, como muchos piensan. Para muestra, explicó que a ella no le interesa si David Zepeda es gay o Ninel Conde fue una mujer de la vida galante. "A mi no me interesa la vida de ningún artista. Yo doy predicciones porque están en el tintero, igual que yo y me aguanto también", comentó.