Estos son los RETOS que tendrá la princesa Leonor al cumplir 15 años: FOTOS

View this post on Instagram

Resumen de los looks elejidos por la Princesa de Asturias Leonor en Asturias ud83dudc78ud83dude0du2764ufe0f #ReyesDeEspau00f1a #ReinaLetizia #QueenLetizia #LetiziaOrtiz #LetiziaOrtizRocasolano #ReinaLetiziaDeEspau00f1a #Dou00f1aLetizia #LetiziaReinaDeEspau00f1a #QueenLetiziaOfSpain #FelipeVI #KingFelipeVI #ReyFelipeVI #FelipeDeBorbu00f3n #ReyFelipeVIDeEspau00f1a #KingFelipeVIOfSpain #PrincesaLeonor #CrownPrincessLeonor #PrincesadeAsturias #PrincessofAsturias #PrincessLeonor #LeonorDeBorbu00f3n #LeonorDeBorbu00f3nYOrtiz #FamiliaReal #SpanishRoyals #CasaReal