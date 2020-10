Cuidado oncológico

El tratamiento de esta enfermedad provoca secuelas de autoestima y notorios en la estética como pérdida de pelo y de cejas, dermis amarillenta, resequedad, entre otros.

El cáncer es la causa para rehabilitar el alma, corazón y voluntad. Ante la limitación deben existir la aceptación y la serenidad, y buscar la fortaleza, los deseos de vivir y alcanzar metas superiores. La vida nos reta, emociona y nos enfrenta con lo desconocido para que aprendamos a amar, perdonar, mejorar y ayudar.

Skin Care

La Dra. Jatziri Chávez es dermatóloga clínica, oncóloga, quirúrgica y cosmética. Pertenece al Centro Dermatológico de Alta Especialidad (CEDAE).

¿Cuáles son las señales de alarma para ir al dermatólogo?

Son básicamente cinco en la piel, y lo consideramos la regla del ABCDE, la A un lunar que es asimétrico por lo general son malignos, B los bordes de un lunar normal tienden a ser regulares los lunares malignos tienden a ser irregulares como deditos de un pulpo que van avanzando, C el color normal debe ser café claro, no es bueno que estén negros o que tengan más de tres colores, D el diámetro los lunares mayores a 5 mm tienden más probabilidad de ser malos y E lunares que han cambiado, crecido o ulcerado en los últimos dos o tres meses.

¿Cuáles productos de skincare o ingredientes se deben evitar utilizar durante el proceso de la quimioterapia?

Cada quimioterapia puede tener efectos secundarios en la piel, se recomienda a los pacientes que utilicen jabones suaves, de preferencia líquidos que no tenga olores o colores y que sean cremosos y que tengan un pH por abajo de cinco. Los baños deben ser cortos menos de 15 minutos con agua tibia y no tallar la piel con fibras, únicamente utilizar las manos y jabón.

Se recomienda utilizar crema humectante para piel sensible y que sea rica en Ceramidas o que contenga aceite de almendras dulces. Cuando hacemos radioterapia se recomienda una crema especial llamada Radiocare la cual se aplica en las lesiones que provoca el tratamiento.

Es importante que usen protector solar cada 4 horas ya que algunas quimioterapias ponen la piel más sensible al sol. Al perder el pelo capilar, surge escozor y picores, al bañarse deben de lavar con un shampoo suave porque la dermis esta sensible, al finalizar puedes darte un masaje. Para las uñas se recomienda no cortarlas demasiado y no retirar las cutículas, ya que protege de cualquier infección, por las noches se recomienda utilizar vaselina para hidratarlas. No se deben rosear perfumes directamente sobre la piel, si no en la ropa, así como desodorante suaves para pieles sensibles.

¿Cuáles son los cambios que sufre la piel con la quimioterapia?

Dependiendo del tipo de quimioterapia y el objetivo que tenga la quimioterapia serán los cambios que tenga la piel. La más visible es la alopecia temporal, una vez suspendidos los tratamientos los pacientes recuperan el cabello. La mayoría presenta sequedad extrema en la piel, sensación de hipersensibilidad, comezón y descamación por lo que necesitan utilizar las cremas regeneradoras, pueden aparecer manchas en forma de latigazos en la piel y uñas obscuras, brotes de acné muy severos y úlceras orales.

¿Qué beneficios tiene la tecnología microscópica?

Hoy en día es indispensable el uso de la dermatoscopio electrónica, es una prueba no invasiva que permite revisar lesiones de la piel a gran aumento, que amplifica aproximadamente 100 veces el tamaño de una lesión. Por lo tanto, los dermatólogos identificamos características normales de los lunares o pequeños cambios sospechosos que pueden aparecer en cáncer de piel.

Existen tres tipos de cáncer de piel el carcinoma baso celular, el carcinoma epidermoide y el melanoma, en los 3 se han obtenido grandes avances en los tratamientos. Existe una nueva sustancia inhibidora de la vía Hedgehog, que ayuda a disminuir el tamaño de la lesión. El melanoma es el cáncer con más letalidad, actualmente existen fármacos llamados inmunoterapia. Los cuales están hechos para Inhibir puestos de control inmunitario un ejemplo es el ipilimumab, son tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios.

La población que más riesgo corre son hombres y mujeres sobretodo de piel blanca, ojos claros, cabello claro que tienen más de 50 lunares con antecedentes familiares de cáncer. Pacientes que se asolean, que han recibo alguna radiación o que han tenido alguna verruga o infección por vph crónica.

Beauty

Wendy Crespi es consultora de imagen, y directora del Centro CEGI.

IG: @wendy_crespi

La belleza oncológica se dedica a consentir a las personas que pasan por los procesos de Cáncer, nosotros hacemos el acompañamiento de los pacientes para que recuperen el ánimo y la autoestima a través de la imagen física y personal. Al final del tratamiento no saben si van a recuperar su pelo, cejas, su seno o piel.

A grandes rasgos nosotros damos estos consejos que son útiles, algo curioso es que después de la quimioterapia las pacientes quedan con una piel muy bonita, pero deben ser muy cuidadosas de los componentes que utilizan durante el tratamiento, en la parte de uñas se llegan a cuartear, caer o se obscurecen, para protegerlas recomendamos 6 capas para quien le gusta pintarse las uñas, 2 capas de barniz fortificante, 2 capas de barniz obscuro y 2 capas de base transparente, esto ayuda a fortalecer y ocultar el color de piel.

Colimetría

Consideramos mucho la colorimetría de cada uno, destinamos más colores fríos como rosas profundos y vinos, evitamos los naranjas y dorados. Nosotros hacemos un análisis personalizado de color para saber qué tipo de peluca pueden portar, que color de maquillaje y los accesorios que van en la cabeza (turbantes o diademas).

Recomendamos antes de que empiecen la quimioterapia que realicen una micropigmentacion en las cejas, para que no sea tan evidente su caída. No recomendamos que usen cejas que se adhieren, ni pestañas postizas ya que el pegamento puede provocar una reacción en la piel, se puede utilizar pestañas que tengan filamento de silicón que se ponen y quitan.

El vello facial de la nariz también se desprende y provoca humedad, es importante que siempre tengan un pañuelo a la mano. Ir a comprar pelucas con el cliente es de las etapas más divertidas, porque hay una gran variedad de estilos y colores. Algo que les decimos a nuestros pacientes es que no se obliguen a estar bien todo el tiempo, va a ver días donde se sientan muy cansados o de mal humor. Que respeten los días que descansen.

Nueva Oportunidad

Mi mentora decía que el cáncer es una nueva oportunidad para causar una nueva primera impresión, con esa ideología nosotros les decimos que se diviertan con el maquillaje y las pelucas. Cuándo la paciente va a entrar a quimioterapia recomendamos que se corte el cabello chiquito para que el cambio no sea tan drástico de muy largo a nada. El cabello después de un año de terminar la terapia se vuelve a recuperar por completo, en las pelucas aplicamos consultoría de imagen, las mujeres cálidas les quedan los colores dorados, castaños y naranjas.

Las personas frías le quedan cenizos, negro, café y mocas. Las personas no deben aferrarse a una peluca ya que contienen filamentos de nylon que generan calor y sudoración y los cambios térmicos son importantes en estos procesos. Recuerda que antes de usar una peluca se debe comprar unas bandas protectoras, que van ayudar a que no resbale la peluca y absorba el sudor. La belleza no se encuentra en un accesorio se encuentra en ti, estos adornan tu propia belleza.

Prendas Postoperatorias

No se debe exfoliar la piel y se debe depilar la dermis con una máquina o crema de depilación, no con rastrillo. Se debe evitar poner suavizantes con químicos de olor a la ropa, es mejor utilizar jabón zote que es más natural. Si les llegan a quitar un seno, existen muchas opciones de brasieres que cuentan con prótesis dentro de la lencería, son soluciones postoperatorias muy prácticas.

No se pueden poner un implante permanente hasta que cicatrice bien la primera cirugía, esto dura aproximadamente 6 meses. Existen prótesis para traje de baño y para el agua. Los lipstick y maquillaje deben ser productos dermatológicos que no contengan aluminio, los cosméticos viejos los eliminamos y a partir de las nuevas paletas enseñamos como debe estar la sombra en tus ojos y a pintar las cejas. En los labios evitamos los colores y texturas mate ya que generan resequedad, ellos necesitan humectación entonces utilizamos lipsticks con aceite de coco, miel de abeja para hidratar los labios. Los masajes en cráneo antes y durante el tratamiento se deben hacer con aceite de eucalipto que da frescura y va activar que se regenere el pelo de manera más rápido. La higiene bucal es súper importante

Nosotros queremos que tomen este proceso con amor a ellos mismos, de respeto hacia su cuerpo y que aprendan a conocerse en esta oportunidad de vida. Las personas que se dedican a imagen oncológica definitivamente deben de ser acompañantes que impregnen una buena actitud en el alma de los pacientes, no solo en la parte física.

Nutrición

Natalia Bernardo Mendoza es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, SCOPE y World Obesity Federation

¿Qué alimentación es la adecuada para las personas que están en quimioterapia?

Es complicado responder esto de forma general, ya que se determina de acuerdo a los síntomas adversos que presente el paciente. Existen 18 efectos y cada uno requiere una recomendación distinta. Es importante hacer una lista de los síntomas para individualizar el tratamiento y evitar llegar a una desnutrición.

¿Qué síntomas presentan los pacientes?

Alteración del gusto: se recomienda utilizar cubiertos de plástico, condimentar la comida con tomillo, orégano, laurel, fraccionarla y prepararla de manera muy atractiva a la vista. En ocasiones no se tolera la proteína animal por el sabor metálico que se tiene, por lo que se puede combinar un cereal con una leguminosa si se tiene buena tolerancia gastrointestinal: arroz con frijol, frijol con tortilla.

Inflamación de la mucosa de la boca: se recomienda dieta con consistencias suaves como el puré, evitar ácidos, especias, alimentos rasposos y que se peguen al paladar como el pan y evitar alimentos secos como semillas y galletas; así mismo evitar temperaturas altas y enjuagar la boca con agua.

Falta de apetito: se recomienda fraccionar las comidas, iniciar por el alimento animal, sólo beber líquidos entre comidas, incluir algún suplemento alimenticio, paletas heladas, fruta natural congelada con yogurt griego, cremas o sopas de verduras agregando huevo duro o queso panela, licuado con leche deslactosada light + leche en polvo.

Náusea y vómito: comer despacio y comidas ligeras pero frecuentes, evitar ayunos prolongados. Alimentos no muy dulces, condimentados ni ácidos, baja en grasas, evitar olores fuertes y preferir alimentos con temperatura frías o ambiente. Métodos de cocción como hervido, al horno o al vapor.

¿Qué alimentos deben evitar?

Se debe limitar el consumo de carnes rojas, alimentos procesados y ultraprocesados, azúcares añadidas porque compiten con la absorción de antioxidantes, verduras encurtidas, enlatados y grasas saturadas. De igual manera, es importante no exceder tiempos de cocciones al preparar los alimentos

¿Cómo influye la alimentación en la prevención del cáncer?

La alimentación, es sumamente importante, ya que corresponde al 35% de los factores atribuibles para el desarrollo oncológico por lo que puede estar en nuestras manos prevenirlo. Con una adecuada alimentación se puede contribuir a nivel celular para que las células cancerígenas no proliferen. Por ejemplo, el presentar un déficit de vitaminas A-D-C-E o un incremento en todo lo que les mencioné en la pregunta anterior puede implicar un riesgo para desarrollo tumoral.

¿Qué papel juega la suplementación?

En ocasiones es muy importante recurrir a los suplementos porque los efectos secundarios del cáncer y el tratamiento conllevan a una disminución en el apetito por la dificultad para comer por las náuseas, cambio en el sabor, vómito, alteración en el olfato, entre muchos síntomas más. Por lo que se puede tener una ingesta inadecuada y deficiente de calorías. En estos casos podemos apoyarnos de suplementos como el Supportan, Ensure Clinical o Advance.

¿Existen los alimentos anticáncer?

Se ha estudiado que el consumo de frutas y verduras mejora la respuesta de las células por su contenido de antioxidantes: vitamina C, E, A, polifenoles, carotenoides y vitamina D. Lo ideal es consumir los vegetales frescos, ya que muchos antioxidantes son volátiles y se pierden con la cocción, también les recomiendo que los frutos rojos no se congelen, caso contrario con el brócoli y coliflor que presentan mayor concentración de antioxidantes al congelarse. El consumo de cereales integrales, granos enteros y de igual manera frutas y verduras proveen un efecto protector por su aporte de fibra.

Cejas

Yessica Ordaz es experta en microblading y directora de Leonora Studio.

El microblading es un tratamiento completamente manual en la que trazamos pelo a pelo la ceja para darle forma o rellenar espacios vacíos. Llevamos tres años donando servicios de microblanding a personas que tuvieron cáncer, lo único que pedimos es una carta de su oncólogo que indique que ya termino los ciclos de la quimioterapia para poder hacer este tratamiento.

Antes no porque tienen las defensas muy bajas y el microblading son cortaditas que se hacen con una navaja de grado quirúrgico, en donde se introduce el pigmento y como cualquier cortada tienen un tiempo de cicatrización de 7 a 10 días en donde se debe evitar el agua, sudor y el sol. La duración es de 8 a 12 meses, después el cuerpo elimina el pigmento y no es agresivo. Estos meses estuvimos donando cortes de cabello, las clientas que donaron su pelo se envió a la Fundación Oncoayuda. Las fundaciones no te reciben el pelo sin ningún donativo para la elaboración de las pelucas y nosotros creamos una iniciativa para que cada trenza de 25 cm se fuera con un donativo.

POR ISIS MALHERBE