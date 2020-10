Conoce tu Horóscopo para este miércoles 28 de octubre de 2020

Es miércoles y estamos a la mitad de la semana, por lo que seguramente estás pensando que cuánto tiempo tardará en llegar el dinero, el amor o la fortuna. Para eso debes dejarte guiar por los Astros. Conoce qué te espera este miércoles 28 de junio, que ya estamos por cerrar el mes de octubre, para que tomes las mejores decisiones respecto a tu futuro.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es un buen momento para reencontrarte con la naturaleza y realizar el viaje que tienes planeado, por ejemplo a una playa solitaria para evitar contagios de Covid-19 y así despejarte de la rutina laboral. En el amor se presentará un fuerte problema, pero saldrán adelante juntos si logran tener una comunicación efectiva.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No te apresures a iniciar algo más formal con la persona que acabas de conocer, eso no es recomendable si esa persona te baja la luna y las estrellas así nada más porque sí. Es posible que un amigo te busque ya que se encuentra en problemas económicos; tal vez no tengas dinero para ayudarlo pero si un buen consejo.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Es un buen día para comenzar a administrar tu dinero y no malgastar el dinero en cosas que a lo mejor ni necesitas y son obsoletas, procura llevar un cochinito tipo alcancia, en donde puedas depositar tus gastos o monedas que te van sobrando cuando despuntas billetes. Por otro lado, tienes que trabajar en la comunicación con tu pareja para evitar malos entendidos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Una confusión en tu lugar de trabajo te colocará en el ojo del huracán, pero tienes que demostrar que no fue tu culpa. No es momento de volver a una relación estable, debes esperar un poco más para formalizar cualquier tipo de relación. Tienes que renunciar a los vicios que tienes, por ejemplo el cigarro y el alcohol.

Leo (23 julio-22 agosto)

Aprovecha tus talentos; es una buena oportunidad para pasar un examen o una prueba que realizarás para conseguir un nuevo trabajo o un ascenso. Cuida tus finanzas, no es tiempo de despilfarrar. Un consejo es que le pongas más atención a tu pareja y ponerle más atención a tu peso, deja de comer chatarras y alimentos que no le traerán bienestar a tu cuerpo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Se presentarán cambios radicales en tu trabajo, los cuales te van a caer de peso y no es porque no estés preparado, sino porque te has confiado demasiado y en cualquier momento podrían darte las gracias, sin valorar para nada tu esfuerzo. Una persona te buscará para pedirte un consejo porque realmente lo necesita, hazlo pero siendo tu mismo, no hace falta la hipocresía.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Fortalecerás tu lazo con alguien que acabas de conocer, solo que debes pisar en firme porque no siempre se puede confiar en todos los hombres o mujeres que conocemos de buenas a primeras. Por otro lado, te ofrecerán un trabajo con buen sueldo; es momento de aprovecharlo y darte la oportunidad de hacer algo que te realmente te gusta. No te atormentes si estás teniendo momentos complicados con tu pareja.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Existen grandes posibilidades de que recibas un ascenso en tu trabajo, o puedas cambiarte de área, ya que en donde te encuentras en estos momentos no te sientes a gusto y la presión te está matando. Por otro lado, debed darle más tiempo a tu pareja para que disfruten de su relación.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una amistad te buscará para saber cómo te va en la vida y deberás darle la oportunidad de revivir los momentos del pasado que seguramente te van a traer lindo recuerdos. Es un buen momento para fortalecer tu relación de pareja, aprovecha el momento para tener un detalle con él o ella. Tu mente y corazón se abrirán a nuevos caminos, debes aprovechar y disfrutar mucho de lo que el destino tiene para ti.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Conocerás a alguien que ha buscado tu atención; no dejes que el miedo te lo impida y date la oportunidad de sentir el amor pero siempre con cuidado para no caer en la primera, y no recibir desilusiones. Es momento de que inicies con una mejor alimentación, tu cuerpo y mente lo necesitan para una mejor vida y mucho más saludable.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es momento de terminar una relación que te viene atormentando desde hace días, sino estás feliz ahí, no caigas en la rutina y date un tiempo de soltería, que no te caería nada mal. Aprovecha tu tiempo para deshacerte de esas malas compañías que solo afectan tu estabilidad, porque en vez de ayudarte a crecer, están lastimando tu estabilidad y dejándote sin brillo. Todo eso puede desestabilizar tu forma de vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Comparte más tiempo con tu familia y amigos. Es momento de darle una oportunidad a esa persona que acabas de conocer. Apoya a esa persona que pasa por un mal momento y sobre todo, deja de pensar en el qué dirán, es mejor que sigas adelante con tu vida, pero siempre con una sonrisa.

La frase del día:

"Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer"

Mahatma Gandhi