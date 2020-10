¿Borraste de tu celular fotos de WhatsApp que quieres recuperar? Con este truco puedes hacerlo

WhatsApp es el programa de mensajería instantánea más utilizado a nivel mundial. Y aunque es una maravillosa herramienta, muchas veces se nos llena la memoria del celular con fotos, cadenas, videos, Memes y otros archivos que no nos sirven para nada.

Por ello, cuando el teléfono se va a quedar sin espacio, es muy común tomarnos un tiempo para eliminar archivos de los que nos podemos deshacer. Pero, entre tantos documentos que eliminamos, es muy normal que se pueda ir alguno que no queríamos borrar, una foto de navidad, un recuerdo con la pareja o un video que utilizamos para la escuela.

Si lo borraste de la papelera de reciclaje y piensas que lo has perdido para siempre, tranquilo, te tenemos algunos trucos para salvar esos archivos.

Revisa tus carpetas

Antes que nada, asegúrate de que la foto no se haya movido a otra carpeta o no esté ordenada cronológicamente. Para comenzar a buscar ve a la galería del teléfono y busca un álbum llamado WhatsApp Images, tal vez no la borraste por completo.

La versión de escritorio

La forma más fácil de recuperar las fotos borradas, sin importar el sistema operativo, es a través de la versión de escritorio, es decir, WhatsApp Web. Esta aplicación guarda una copia de las conversaciones en sus servidores, incluyendo las fotos. Para ello abre la aplicación, presiona los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha y ve a WhatsApp Web. Luego ve al signo de más para escanear. Busca la conversación en donde sospechas que estaban las fotos que deseas recuperar y examínala para encontrar el mensaje en concreto.

Desde la copia de seguridad

El siguiente método es algo tedioso y puede provocar la pérdida parcial de las conversaciones más nuevas. Lo que tienes que hacer es restaurar una copia de seguridad de WhatsApp en tu teléfono. El requisito indispensable es que te hayas dado cuenta de que necesitabas las fotos al poco tiempo de borrarlas. Si ya pasaron varios días es posible que la aplicación haya actualizado su copia de seguridad, incluyendo el borrado de dichas imágenes.

Comprueba que la copia de seguridad está activada y en qué fecha fue la última actualización. Si las fechas coinciden, desinstala WhatsApp y vuélvelo a instalar, restaurando esa misma copia. Ten en cuenta que los mensajes posteriores a la fecha de la copia se perderán, por lo que evalúa que es más importante, los mensajes actuales o las fotos perdidas.

Estos trucos son muy útiles, porque no hay necesidad de descargar alguna aplicación de terceros y poner en riesgo tus documentos o información.