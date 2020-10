Astrología revela los Signos del Zodiaco de las mujeres que son FELICES si están SOLTERAS

Muchas mujeres del mundo moderno no necesitan de una pareja para sentirse felices y plenas, al contrario, son autosuficientes y viven una vida muy independiente.

Sin embargo las razones de esta forma de vivir y de pensar, se encuentra escrito en las estrellas, pues según la astrología hay algunos signos zodiacales que disfrutan de estar solteros y no quieren sacrificar su libertad por romances que sólo les pueden traer problemas, celos, inseguridades y al final desamor.

Y aunque disfrutan del amor de algunas parejas, estas no suelen ser con compromisos, tienden a amar libremente y además, suelen ser mujeres bastante románticas y detallistas. Lo cual no quiere decir que por el hecho de preferir estar solteras, no tengan la capacidad de amar.

Aquí te decimos los signos zodiacales que prefieren la soltería

Aries

Las chicas de este signo son competitivas, ambiciosas por lo que no les gusta dedicarle tiempo a su pareja, ya que la prioridad son sus metas y sueños, no suelen perseguir hombres por amor, si no se sienten valoradas.

Foto: Pexels

Leo

Las famosas chicas de Leo son las típicas mujeres a las les gusta brillar mucho, ser casi el centro de atención, debido a que tienen un amor propio muy intenso y demasiada seguridad, por lo que no pierden el tiempo con alguien que no las valora.

Foto: Pexels

Acuario

Las mujeres de acuario son increíblemente atractivas, carismáticas, y esto las hace bastante atractivas para otros signos del zodiaco, sin cualquier Acuario (sea hombre o mujer) lo más importante es su libertad, misma que no sacrifican por ningún motivo.

Foto: Pexels

Piscis

Las del signo Piscis, son mujeres caracterizadas por ser románticas y soñadoras, pero muy tímidas e introvertidas, muchas veces suelen ser tachadas de frías e insensibles, por lo mismo les agrada estar solteras, y no porque no quieran estar solas, su amor por la soltería tiene que ver con que no les gusta que les rompan el corazón.

Foto: Pexels

Con información de medios