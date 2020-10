¿Oculta su AMOR? Señales de que tu ex no te ha superado

Tal vez haya pasado un largo tiempo desde que decidieron terminar su relación, pero el lazo que los une sigue más fuerte que nunca y simplemente podría estar ocultando el amor que aún siente por ti. Para saberlo no hay más que analizar su comportamiento o estas sencillas señales.

Tal vez pueda ocultar lo que realmente quiere decir cada vez que te ve, pero su lenguaje corporal y algunas de sus acciones dicen todo sobre él y si aún siento algo por ti.

Señales de que no ha dejado de quererte

Una de las primeras señales y de las que pueden resultar más obvias, son los intentos que hacen algunas exparejas por demostrar que han superado su pasada relación.

Tu ex intentará mostrar que ha dejado atrás su relación con intentos que lo evidenciarán, pues cuando una persona se defiende de más y busca razones que resultan inexplicables es cuando no hay ninguna para haberlo hecho.

Si aún lo ves en algunos lugares que frecuentaban juntos o se ven de manera cotidiana es probable que hayas notado que no puede dejar de mirarte. Aunque trata de ocultarlo en cada ocasión, su mirada indica interés y atención.

Foto: iStock

Tal vez debas poner especial atención a esta señal, podría tratarse de un esfuerzo para dejar abierta la puerta a una reconciliación o de un intento desesperado por mantenerte a su lado.

Si tu ex pone mil pretextos para no devolverte tus cosas y cada vez resultan más inexplicables, entonces podría tratarse de una señal de que no quiere que te apartes de su vida.

Una de las señales son los celos que tratará de darte a través de fotografías con otras personas o celebraciones publicadas, sobre todo, en sus redes sociales. Con ello buscarán tener tu atención y sentirse parte de tu vida.