Gerardo Torres: Inspiración en tiempos de COVID-19

Gerardo, platícanos de tu más reciente colección, Bohemia:

Bohemia es un proyecto cuyo principal objetivo es mostrarle a todos los mexicanos que estamos trabajando de la mano con nuestros artesanos, tomando como fuente de inspiración la cultura, tradiciones , costumbres, arte y gastronomía, a través de colecciones que presentaremos durante los próximos meses.

Eres originario de Mérida, ¿de qué forma ha sido esta una inspiración en tus diseños?

Mérida es una gran ciudad, y Yucatán es un estado maravilloso. Siendo orgullosamente yucateco es un gran honor para mí tener las tradiciones de mi estado y ciudad natal, como creativo tengo muchas herramientas para inspirarme, para nutrir y enriquecer mis colecciones.

¿Cómo es la mujer que viste Gerardo Torres?

Es una mujer sin duda segura de sí misma, clásica, elegante, moderna y que no teme usar diseños mexicanos con toques vanguardistas.

Recientemente presentaste Bohemia en Van Gogh Alive, cuéntanos de esa experiencia

Es la primera edición de Bohemia, soy un fiel admirador del arte e incluso creo que la moda no es sólo una pieza de lujo. La moda también es arte y poder mezclar mi trabajo con la pintura y la música que estuvieron presentes en la presentación enriqueció todo el trabajo y envolvió a los asistentes en una mágica experiencia.

La exposición multimedia de Van Gogh Alive fue el entorno perfecto para presentar la colección en blanco. Sirvió para la proyección de las obras sobre las prendas de la colección, creando, sin duda, una fusión de diseño y color inmejorable. ¿Por qué fue toda la colección en blanco?

Bohemia está formada por un número importante de piezas de texturas naturales como lino, algodón y sedas entre otras, al igual que colores neutros y atemporales. Para esta colección, con el apoyo de la extraordinaria exposición, decidí que todas las piezas a presentar serían en blanco, para fusionar todas las coloridas obras con los diseños. Estoy seguro de que esto fue una muy buena decisión.

¿Fue difícil la decisión de hacer un desfile en vivo en pandemia?, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron?

Fue difícil porque siempre hacer cosas nuevas implica realizarlas de manera diferente a como estábamos acostumbrados.

Además, llevar a cabo este evento, en el marco de la crisis de salud más grande de la era moderna complicó, sin duda, el proyecto. Organizar un desfile de moda en sí es complicado, además de costoso, son muchos detalles a coordinar.

En esta ocasión, teníamos la restricción en el número de invitados e integrantes del staff y la obligación de adoptar las más estrictas medidas sanitarias para protección de los participantes.

Por esa razón, decidimos realizar una transmisión en vivo que permitió llegar a un mayor número de personas. El staff del museo implementó todas las medidas de sanitización y sana distancia recomendadas por las autoridades.

A todos los asistentes se les proporcionó cubrebocas, gel antibacterial y pasaron por un filtro sanitario que garantizaba un ambiente seguro.

Después de este desfile, y el que hiciste hace unos años en el Museo del Telégrafo con Elisa Carrillo, has puesto un estándar muy alto, ¿Qué sigue para tu próxima colección?

Estamos muy contentos por los resultados obtenidos. Nos toca continuar apostando y dando lo mejor de nosotros para seguir aprendiendo, innovando y mostrándole al mundo lo mejor de la marca. Seguiremos con colecciones y eventos de calidad para satisfacer a nuestros consumidores, México es un gran país, tenemos todo el potencial para competir con cualquier marca internacional.

Tienes un espectacular showroom en Ciudad de México, cuéntanos al respecto

Llevo más de 13 años dedicándole a la moda y teniendo como principal área de influencia el sureste mexicano, la boutique de Mérida cumple con este objetivo, sin embargo, era necesario ampliar nuestros horizontes y conquistar nuevos mercados.

En este sentido, el showroom de Ciudad de México es un parteaguas muy importante a pesar de que pasaron varios años para poder abrirlo. Me siento muy contento, somos un equipo comprometido con la excelencia y el servicio a nuestros clientes , es un espacio increíble que refleja toda la esencia de la marca: elegante, sobrio, atemporal, pero sobre todo un espacio cálido, donde las mujeres que nos visitan se sienten como en casa.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que la pandemia y el confinamiento te ha dejado?

Las adversidades son parte de la vida, tenemos que aprender a vivir con ellas, el detalle está en cómo las enfrentamos.

Esta pandemia me ha dejado una gran lección: vida hay sólo una, y hay que vivirla con responsabilidad, dando cada día lo mejor de uno mismo, y buscando la excelencia en todos nuestros actos y coadyuvando con nuestros semejantes, para construir un mundo mejor. No sabemos mañana qué nos depara el destino, pero sobre todo una palabra clave: empatía en todo momento.

Todos estamos en esta misma tormenta, pero no en el mismo barco. Uno no sabe la situación que pueda estar pasando el otro, ser consciente de ello y no pensar sólo en uno mismo, sino en los que están en nuestro entorno, y tenderle una mano amiga a quienes más lo necesitan.

Y por otro lado, trabajar más, redoblar esfuerzos y desarrollar la capacidad de reinventarnos.

¿Cuál es el reto más grande que tienes en este momento?

Mantener el crecimiento de la marca Gerardo Torres, aún en estas circunstancias, seguir haciendo frente al compromiso con los clientes, pero también con todo el equipo de trabajo que nos respalda y da lo mejor de sí todos los días para salir con éxito de esta situación que vivimos en el mundo de la industria de la moda, que es una de las más afectadas por la crisis.

¿Veremos colecciones de hombre?

En la línea Bohemia muy probablemente sí, para la próxima edición veremos piezas para caballero.

Más de él

Gerardo Torres / Diseñador

ESTUDIOS: Diseñador de modas.

Diseñador de modas. EDAD: 33 años.

33 años. ESTADO CIVIL: Soltero.

Soltero. SIGNO: Tauro

Por Brenda Jaet