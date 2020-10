Reviven las pasarelas en la ciudad

Después de que en marzo pasado, cientos de industrias pararan debido al COVID, casi seis meses después vuelven a ponerse en marcha. Una de ellas es la de la moda la cuál, después de sufrir grandes pérdidas, ha tenido que adaptarse a la “nueva normalidad”.

Una muestra de ello es Mercedes-Benz Fashion Week México, una de las plataformas de moda más importante en nuestro país la cual, para su edición XVIII, ha adaptado un formato híbrido, combinando las experiencias y desfiles presenciales con lo digital.

Así es como Benito Santos, Collectiva Concepción, Alfredo Martínez y Carla Fernández, entre más de 40 diseñadores, llegan a la XVIII edición del festival de moda con la que se reviven las pasarelas en nuestra ciudad y con la que se enfrentaron a diversos retos al crear nuevas colecciones en medio de la pandemia.

Una nueva forma de ver la moda, eso nos dejará esta nueva edición.

Benito Santos

EN JALISCO. El desfile fue hecho en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Foto: Cortesía

En cada una de tus colecciones, siempre has evocado las raíces de México. Háblanos de esta nueva colección y de tu inspiración

Me siento tan orgulloso de mis raíces y de ser jalisciense. “Corazón de Agave” está inspirada en los paisajes agaveros de Tequila; lo que busco con esta colección es resaltar nuestros orígenes, fusionando el estilo de vida de la época contemporánea.

¿Cuántas piezas conforman esta nueva colección?

60 piezas forman la colección

¿Cuál es el elemento principal que destacas en esta nueva colección?

En su mayoría oversize, donde las claves para el armado de looks están representadas por trench coats, vestidos, camisas, jumpsuits y sacos, por mencionar algunas, el oversize marca la pauta.

¿Cómo fue crear esta colección en medio de la crisis por COVID?

Fue muy difícil, ya que la situación que estamos pasando ha cambiado el modelo de negocio y de crear; hoy en día los consumidores están buscando más prendas y productos cómodos y versátiles, por eso nuestro cambio fue crear colecciones que lleguen a más gente.

MUSA #1 Su primera colección ready to wear la lanzó con Ximena Navarrete. Foto: Cortesía

¿Cómo presentaras esta nueva colección en MBFW?

La presentamos en marco de uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara, como lo es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

¿Cuál ha sido la lección más grande que has tenido como diseñador a raíz del COVID?

El que todo cambia de repente, así como la importancia de poder diversificarse y poder estar vendiendo online.

Después de que la industria paró por varios meses a causa del COVID, apenas comienza a reactivarse; desde tu perspectiva, ¿hacia donde visualizas el mundo de la moda?

Veo a una industria que necesita unirse urgentemente, si algo hemos visto en el mundo es que las sinergias hacen que los negocios prosperen en estos momentos de incertidumbre.

La edición pasada, MBFW hizo su primera edición digital, en esta ocasión lo hace en un formato híbrido, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que este sea el futuro de las pasarelas?

El futuro de todas las industrias es incierto sin embargo somos la industria que estaba más avanzada en tecnología, esto sólo acelera el uso de la misma y la socialización de un evento tan consolidado en la historia de la moda en México y el que ahora forme parte de las masas; para que todos vivan la misma experiencia.

¿Qué sigue para Benito Santos?, ¿Cuáles son tus próximos planes?

Estamos haciendo colecciones ad hoc a lo que vivimos, por eso lanzamos NudosXMéxico en donde buscamos apoyar al sector salud y al arte mexicano, también creamos una línea especial para médicos: Benito Santos Medical , sastrería, seguimos con novias y acabamos de lanzar la primera colección ready to wear: Musa #1 con Ximena Navarrete, que podrán adquirir de manera online en mi pagina www.benitosantosmexico.com

Collectiva Concepción (Concha Orvañanos)

TEJIDO Las piezas están fabricadas de algodón con diseños bordados en lino, seda, manta y popelina. Foto: Cortesía





¿En que está inspirada esta nueva colección?

Está colección primavera –verano está inspirada en los vínculos femeninos que pasan de generación en generación, las telas son mexicanas con siluetas de inmersión femeninas que llevan el ADN de la marca.

¿Cuántas piezas conforman esta colección?

Aproximadamente serán 45 piezas, son 30 estilos con variación de color

¿Cuál es el elemento principal que destaca la marca en esta nueva colección?

Una de las cosas que queremos siempre mantener es que las piezas de inversión, mejor conocidas como atemporales sin una tendencia muy fija, que sean femeninas y disponibles para cualquier ocasión. Nuestros textiles son 100 por ciento algodón, incluyen diseños bordados en lino, algodón, seda, manta y popelina.

LOCACIÓN La serie fue presentada en la destilería Abasolo, ubicada en Jilotepec, Estado de México. Foto: Cortesía

¿Qué representa para Concepción Orvañanos estar en Mercedes Fashion Week?

Es un orgullo, es una plataforma súper bien planificada con una difusión increíble, todo lo que realizan este hecho de excelente calidad. Las modelos siempre tienen una actitud súper positiva y los organizadores de logística es gente muy profesional con años de experiencia. Ser una de las diseñadoras portadora de la moda mexicana es maravilloso. El tener las bases y estructura le abrió las puertas para realizar un evento virtual, donde se sigue viviendo el interés y la magia de cada temporada comunicando la historia de cada marca.

¿Cuál es la lección más importante que han aprendido en estos meses de confinamiento?

Que todo se puede, tuvimos que buscar soluciones creativas, pero con una misión fuerte con un sueño grande todo se puede hacer posible.

¿Qué proyectos tienen para este año?

Estamos preparando la colección pre otoño, junto a mi equipo estamos haciendo toda la investigación de nuevas artesanías que se presentara en enero en París.

Queremos agradecer a la plataforma de Mercedes Benz Fashion Week que, a pesar de las dificultades de no poder realizar pasarelas presenciales, nos puso una sede increíble en Abasolo, que es una fábrica de whisky de destilería de maíz, la cual nos ayudó a difundir en redes nuestra marca. https://collectivaconcepcion.com.mx/



Alfredo Martínez

ORIGINAL. Helmut fue uno de los pioneros de moda que retrató a la mujer. Foto: Cortesía

Háblame de esta nueva colección y de tu inspiración en Helmut Newton

Esta colección, como nunca en la marca, es un fiel retrato de los atributos que veo en la mujer: belleza, inteligencia, sensualidad, glamour y poder. Es una colección muy poderosa visualmente. La paleta de color es blanco y negro y unos toques en plata y magenta.

Helmut fue uno de los pioneros de moda que retrató a la mujer mediante imágenes que representaban poder, glamour y ante todo la admiración de la belleza femenina.

¿Cuántas piezas conforman esta nueva colección?

Son como 60 piezas, presentamos 30 looks completos.

¿Cuál es el elemento principal que destacas en esta nueva colección?

En esta ocasión, regresé a bordar las prendas. Quería una colección que reflejara claramente mi visión estética, por lo que es una colección muy glam. Las prendas hablan de seguridad y poder. Hay muchas prendas sastreadas, como toreras, abrigos y blazers.

Justo este año la firma cumple 10 años, ¿Qué representa para ti, en especial en este momento tan complejo para la industria de la moda?

Hemos tenido que adaptarnos rápidamente al momento que vivimos. Teníamos planeados algunos eventos en Guadalajara y en CDMX para festejar nuestro aniversario que por la pandemia se tuvieron que cancelar. Igual estamos orgullosos de cumplir 10 años, pero creo que sobrevivir a este año va a ser la prueba más difícil que nos ha tocado vivir. Estuvimos más de dos meses parados, con un montón de compromisos, sin empleados y sin ventas. Por fortuna eso se está revirtiendo y aunque no hemos llegado a la normalidad, estamos en ese proceso. La colección está compuesta por aproximadamente 60 piezas. Foto: Cortesía​​​​​​

Cuando comenzaste en el mundo de la moda, ¿te imaginaste llegar hasta donde estás hoy en día?

Siempre tuve en mente que esto iba a ser mi vida. El avance que he tenido se debe más a la constancia y el trabajo de toda la firma, tengo colaboradores excepcionales y hemos ido creciendo juntos. Seguimos trabajando para que lo alcanzado hasta ahora sea la base de nuestro futuro y no la meta ya alcanzada.

Después de que la industria paró por varios meses a causa del COVID, apenas comienza a reactivarse; desde tu perspectiva, ¿hacia donde visualizas el mundo de la moda?

La moda es una gran industria para el mundo. El futuro se irá cada vez más hacia las ventas online. Poco a poco hemos ido perdiendo el miedo de comprar en línea. Con las restricciones por el COVID, las ventas por este medio se dispararon. Creo que cada vez iremos más en ese sentido.

Como diseñador, ¿Cuál ha sido la lección más importante que has tenido en estos meses de pandemia?

La lección más importante es que todo proyecto importante debe hacerse en grupo. Fue muy desesperante querer hacer cosas y pararlas porque algunos de los eslabones no estaba en su lugar. En lo personal, darme cuenta de lo importante que son los amigos y la familia. Son relaciones que las das por descontada porque las tienes a diario. Estos meses me han enseñado que no debo dar nada por sentado y que la convivencia con las personas que amo es parte fundamental de mi felicidad.

La edición pasada, MBFW hizo su primera edición digital, en esta ocasión lo hace en un formato híbrido, ¿Cuál es tu opinión al respecto?, ¿crees que este sea el futuro de las pasarelas?

Es casi lo que venía pasando. En una pasarela en vivo hay 200, 300 o 500 personas, pero el impacto de una marca lo toma de la viralización del evento. Por medio de las redes se llega a miles o millones de personas de todo el mundo. Lo que sí, es un poco desmotivante, es presentar tu trabajo ante un auditorio vacío.

¿Qué sigue para Alfredo Martínez?

Por el momento estamos enfocados en sobrevivir. Tenemos muchos planes que se suspendieron por las cuarentenas en el mundo. No los hemos cancelado, solo tendremos que ir viendo como los vamos retomando y como va reaccionando el mercado.

https://www.alfredomartinez.net/

Carla Fernández

NACIONAL Por más de 30 años, la diseñadora ha trabajado con artesanos. Foto: Cortesía

Cuéntame sobre esta próxima participación en MBFWMx

Tuvimos la fortuna de trabajar con ellos en septiembre y ahí lo que hicimos fue crear el contenido. fue muy interesante porque, yo siempre he trabajado con bailarines como parte de mi propuesta de desfile de modas, este año a principios de año, en febrero hice, junto con mi marido Pedro Reyes, junto con los bailarines de Nohbords. Presenté la propuesta a Fashion Wekk de hacer el desfile con los bailarines. Primero empezó la pasarela con modelos y cerramos con una presentación de danza.

Cuéntanos de tu inspiración para la colección

Nosotros trabajamos con artesanos de toda la república, y ahora incorporamos el trabajo de don Leonardo Linares que es un maestro cartonero de la Ciudad de México, su abuelo fue muy importante para el arte popular de nuestro país, su abuelo inventó los alebrijes. Con Leonardo hicimos esta colección que tiene que ver con el oficio de la cartonería. El título viene porque el Sábado de gloria es cuando se queman los judas y tiene que ver con este sentido de renacer, o sea se quema todo lo malo y empieza como un nuevo ciclo.

¿Cuántas piezas conforma la colección?

Es una colección grande de 35 a 40 looks, no todos pudieron salir en la pasarela porque a demás teníamos como bastantes restricciones por el Covid y por el tiempo peor sí es una colección muy bella.

¿Cuál es el elemento que destacas de esta colección?

En todas nuestras colecciones siempre lo más importante es la colaboración con los artesanos, esta es muy importante porque justo colaboramos con los artesanos mexicanos, y en particular con Leonardo, entonces pues siempre es una gozadera porque cada colección es diferente.

ÚNICO El nombre de la colección es una alusión a renacer, por la fecha como tal. Foto: Cortesía

Esta edición híbrida de MBFWMx, ¿Hacía dónde te hace visualizar el mundo de la moda y de las pasarelas?

Yo creo que lo importante del COVID es que nos tenemos que adecuar a los tiempos, todo es nuevo, todo va a cambiar. Son muy importantes estas cuestiones híbridas en donde tienes toda la parte digital que tiene muchísimo alcance, pero también es muy bella esa parte de lo presencial.

En estos meses, ¿Cuál ha sido la lección más importante que te ha dejado esta lección del Covid?

Yo llevo trabajando con artesanos mexicanos más de 30 años, he aprendido de ellos que no se necesita tener más de lo que uno realmente necesita, que el consumo no es la felicidad… que la felicidad está en el contacto con tu familia, amigos, en una relación equilibrada con la naturaleza, en saber cosechar en saber sembrar…

Con Sábado de Gloria, ¿Cuál es el mensaje que le quieres enviar a la gente?

Yo creo que para mí es muy importante demostrar con nuestro proyecto que es posible tener otro sistema de la moda, en el que se hacen las cosas con amor, con la gente que conocer, que se puede pagar bien y que sea una empresa ética y responsable.

http://carlafernandez.com/es/

Por Daniela Zambrano e Isis Malherbe