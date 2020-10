Martes 13: Dile adiós a tu “ex” tóxico con este RITUAL

Este martes 13 de octubre es el día perfecto para que te despojes de todo aquello que ya no te hace bien en tu vida y no solo hablamos de lo material sino de aquellas personas tóxicas que no aportan nada bueno en tus días y a tu energía.

Específicamente hablamos de tu “Ex”, no lo niegues, todas y todos tienen esa expareja incómoda de la que deseas ya no volver a saber jamás, pero que por una u otra causa siempre regresa a ti.

Noticias Relacionadas Conoce tu HORÓSCOPO para este martes 13 de octubre de 2020

Si estás pasando por algo similar en estos momentos, sigue leyendo por que este ritual es para ti, además los ingredientes que necesitas seguramente los tienes en casa y si no es así, son muy sencillos de conseguir.

Ritual de sanación

Materiales:

1 vela roja

2 velas blancas

Papel

Bolígrafo

Un vaso de cristal o cerámica

Agua

Encendedor

Paso uno . Deberás escribir de tu “tóxic@” en un papel, mientras piensas en él o ella. Posteriormente, debes doblarlo 4 veces.

Noticias Relacionadas Termina último Mercurio Retrógrado de 2020; sigue los CONSEJOS para librarte de la MALA SUERTE

Paso dos . Deberás trazar un triángulo imaginario, ubica la vela roja en cualquier punto de dicha figura, y ubica las velas blancas en los otros dos extremos, y al centro colocarás el vaso de cristal.

Paso tres . Prende cada una de las velas y luego el papel en el que escribiste el nombre de tu expareja y ponlo en el vaso ya casi que esté a punto de quemarse por completo.

Noticias Relacionadas Estos son los seis signos zodiacales más difíciles de enamorar

Foto: Pinterest

Paso cuatro . Deberás fijar tu mirada en el papel que se está quemando dentro del vaso, y al mismo tiempo recita la siguiente oración: “hoy te dejo y por eso quemo tu nombre, aléjate de mí, nunca más aparezcas en mi memoria, Mis sentimientos ya no son tuyos, yo me pertenezco y acepto este compromiso para olvidarte”.

Paso cinco . Ya que esté a punto de apagarse el fuego dentro del vaso de cristal, agrega agua y recita lo siguiente:

“Que el agua apague mi amor por ti, yo me pertenezco, y acepto el compromiso”. Repite esta frase 3 veces para concluir el ritual.

foto pinterest

Plus

Si el ritual pasado te parece algo muy complicado este que a continuación te compartimos uno más sencillo pero que debes repetirlo de 3 a 4 veces por semana por un mes.

Materiales:

Chiles (variados)

Comal

recipiente

En este ritual solo deberás quemar los chiles en el comal y una vez que los tienes ya quemados deberás ponerlos en tu recipiente.

Deberás pasar ese recipiente con los chiles quemados en casa esquina de tu casa, tu recámara en especial o los lugares en donde estuvo tu expareja.

Este ritual te ayuda a sacar lo tóxico de casa, soltar amores y no aferrarse a amores del pasado.