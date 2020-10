Conoce tu HORÓSCOPO para este martes 13 de octubre de 2020

Ha llegado un nuevo día martes y en El Heraldo de México te traemos las predicciones para tus signos zodiacales. No dejes de leer que es lo que pasará con tu futuro, para que puedas tomar las mejores decisiones en tu vida y así obtener un éxito rotundo sobre todo que mañana es día martes y es día 13.

Aries (21 marzo-20 abril)

No dejes pasar más el tiempo para tomar una decisión y acercarte a la persona de la que te sientes enamorado, es probable que se haya retirado un poco y tengas que comenzar a reconquistarlo. ¡No tengas miedo!

Tauro (21 abril-21 mayo)

Este día habrá un momento muy bueno para el amor, pero ¡cuidado! porque ya comienzas a tardar en reconocer las señales que te están mandando. Pon mucha atención porque es probable que esa persona se agote y se aleje de ti.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis no esperes a que alguien tome la iniciativa para tomar una decisión en tu trabajo, necesitas demostrar tus ideas y crear más espacios para mostrar que eres capaz de hacer tu trabajo en poco tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer tendrá un buen día y es probable que haya una pequeña diferencia por opiniones encontradas a causa de algo que ninguno pudo hacer. No dejes que esos problemas lo separen, El amor es más importante.

Leo (23 julio-22 agosto)

Estás pensando en comprar algo que necesitas para tu hogar, pero quizá no es el momento de hacer gastos inútiles, mejor piensa en lo que pasaría si no tuvieras ese dinero ahorrado. Si la respuesta es que tu vida no cambia o empeora, mejor no lo compres.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo no permitas que una persona que no tiene buenas intenciones contigo te diga lo que debes hacer y no hacer. Es probable que le hayas dado la confianza de hacer esto en un pasado pero ahora te encuentras en otro momento y tienes que decírselo directamente.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra tienes que comenzar a decretar más que es lo que quieres para tu futuro, te encuentras en un buen momento pero no estás deseando que las cosas buenas lleguen a tu vida. Tú tienes un gran poder de convencimiento por excelencia pero no abuses de ello, ya que es probable que se cansen de esta actitud.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Si tienes gustos ostentosos y te gusta gastar, entonces debes trabajar un poco más duro para satisfacerlos. No es posible que siempre te quedes en el mismo lugar y con tu mismo trabajo, ya que tu vida soñada no llegará de esta manera.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario no esperes mucho a que la persona que estás conociendo muestra mucho interés por ti, Si te dice que así es su personalidad con mayor razón debes dejarlo por la paz, ya esa persona no te sirve como una pareja.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio estás pasando por malos momento y hay una persona muy sabia, por cierto, está buscando brindarte un consejo el día de hoy. Puede ser la salvación a todos tus problemas y en darle justo en el clavo, Escúchalo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No esperes a que la persona a quien le gustas siga sintiendo lo que está derrapando por ti. Tú debes hacerle saber que no estás buscando una relación actualmente y dejar que siga creciendo este sentimiento alimentando La falsa esperanza.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona que está buscando una recomendación de tu parte, te pedirá que le apoyes este día, es probable que debas hablarle muy claramente de los planes que tienes a futuro. Puedes considerar tener su ayuda a cambio de ese favor que tú harás.

La frase del día:

“La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir”. “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”

Gabriel García Márquez