Conoce tu Horóscopo para este lunes 12 de octubre de 2020

Ya es lunes y nos guste o no, tenemos que seguir con nuestra vida pase lo que pase. Y para hoy no existe nada mejor que saber qué es lo que nos marcan los astros para continuar sorteando los desafíos emocionales, mentales o hasta físico, que el destino tiene preparados para nosotros.

Entérate de qué áreas de tu vida estarán más sensibles según tu signo del zodiaco, pues con la llegada de Mercurio retrógrado del miércoles, todos los planetas se están alineando y posiblemente confabulen a favor de algunos signos zodiacales.

Aries (21 marzo-20 abril)

Hoy tienes que estar muy alerta de todo. Abre tus ojos al máximo y trata de que no se te escape ni un solo detalle. Lo más importante ahora es que no dejes a nadie aprovecharse ni en lo más mínimo de ti.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Vuelve la intensidad a tu vida y aunque ahora eres víctima del estrés, no tardarás en querer expresar todo tu sentir. Inconscientemente sólo estás esperando esa 'gota' que derramará el vaso.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Necesitas motivación por donde le veas a tu vida. Siendo sinceros, estás esperando algo que no sabes cuándo va a llegar, así que tú mismo tienes que encontrar la razón detonante para lograr tus objetivos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Los altibajos emocionales volvieron, pero todo tiene una razón. Llevas mucho tiempo tratando de cerrar una situación y por alguna razón no lo has logrado. No le metas prisa a las cosas, Cáncer, todo lleva un tiempo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Cuidado con todas las tentaciones de esta semana, Leo. No es recomendable que cedas a tus impulsos ahora mismo. Tendrás la necesidad de vengarte de algo que te ha hecho mucho daño. Trata de controlar tu rabia, si es que no quieres tener más dramas de los que ya tienes.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Empiezas a sentirte más sólo de lo normal, pero no es hora de mirar al pasado Virgo, no es momento de retroceder y echar por la borda todo lo que has hecho las últimas semanas. Como recomendación: Fíjate en el futuro y en las nuevas oportunidades. Puedes tener suerte en el amor.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Te estás tomando tiempo para ti y disfrutar lo que más te gusta para pensar en tus cosas y centrarte en tu futuro y muchos piensan que estás enfadado con el mundo, pero en realidad no tienes ningún problema con nadie te apetece escapar a tus sueños y desconectarte del mundo real.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Tienes bien claro lo que quieres y lo que no, lo vas a pasar por alto porque no vas a aguantar nunca más, Escorpión. Lo malo es que tu forma de comunicarte no será tan clara como normalmente. Ten mucho cuidado con los malos entendidos, peleas y cosas minúsculas que puedan echar todo a perder.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Te costará más trabajo de lo normal comunicarte ¡Y mira que tú estás acostumbrado a hacerlo más claro posible! Hoy sentirás como si el mundo estuviera en tu contra y nadie pudiera entender cómo te sientes. Sólo tienes que empatizar un poco y entender que lo que estás pasando no es sencillo pero debes hacerlo solo estás en pleno cambio. ¡Ánimo Sagitario!

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Justo cuando ya habías vuelto encontrar tu camino vuelve a complicarse todo. lo peor es que sientes que has perdido el control y que no puedes hacer gran cosa para solucionar todos estos problemas pero hoy no dudes en apoyarte de tu gente y buscar consejos de quienes más confías.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hay alguien que está sacando lo peor de ti. Tú eres de los que prefiere ir con otros y no meterse con nadie, Pero si te buscan te encuentran. no permitirás que te sigan molestando y hoy que se te Presenta una pelea la verdad es que le vas a dar por su lado porque tú ya estás en otro nivel.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Los altibajos emocionales son los nuevos protagonistas de tu vida,pero tú ya estás un poco acostumbrado a lidiar con esto ten cuidado con ser un mal pensado e imaginarte cosas que no son. ¡Aguas con tu sensibilidad!, porque te podría jugar en contra estos días.

Frase del día: