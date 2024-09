Ángela Olazarán, joven mexicana, gana premio a la mejor Estudiante del Mundo en 2024

La joven estudiante Ángela Olazarán, de solo 17 años de edad, se convirtió en la ganadora del Global Student Prize, un importante galardón internacional que ofrece un premio de 100 mil dólares al primer lugar.

El proyecto de Olazarán, quien es originaria de Papantla, Veracruz, destacó entre más de 11 mil aplicaciones de 176 países de todo el mundo, por lo que su triunfo es aún más relevante a nivel global.

Ixviton es el nombre del proyecto con el que Ángela Olazarán obtuvo el primer lugar en este importante certamen, el cual fue instaurado en 2021 como un complemento del también influyente Teacher’s Prize, dotado con un millón de dólares.

“Durante la pandemia de Covid-19, las personas de Papantla vivían muy lejos de los centros de salud y, para que se les pudiera atender, podía tomar hasta cerca de una hora, no podían acceder fácilmente a una consulta médica.

No le falta razón a Ángela: de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Papantla fue el municipio indígena con la tasa más alta de mortalidad por Covid-19 entre las 623 entidades con esta denominación en el país.

El dinero que Ángela Olazarán obtuvo como dotación al ganar este importante premio también tendrá un buen destino, pues servirá para crear un aula especializada en el Conalep de su localidad de origen.

“Lo que me gustaría hacer es no solamente crear un aula STEM dentro de mi comunidad de Papaloapan, en donde se les pueda facilitar a los jóvenes, a los estudiantes, acceder a la educación STEM; también me gustaría equipar aquellas aulas que no cuenten con un centro de cómputo o con laboratorios. La idea es esa”, concluyó.