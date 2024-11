Octubre mes de la Ciberseguridad: ¿cómo detectar si eres víctima de phishing y cómo prevenirlo?

En México se llevan a cabo 39 ataques de phishing por segundo; se trata de 2 mil 200 casos de este tipo de fraude en un solo día, los cuales, sobre todo, son cometidos por correos electrónicos maliciosos. Así lo informó la doctora en derecho Velda Abigail Gámez Bustamante, especialista en Victimología Cibernética, Delitos Digitales y Criminología Digital, en entrevista para El Heraldo Media Group.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Ciberseguridad, Octubre es considerado el mes de la concientización sobre la Ciberseguridad, un conjunto de prácticas y políticas, destinadas a proteger y prevenir los ataques cibernéticos. La declaración de Octubre como el mes de la Ciberseguridad, fue una iniciativa internacional lanzada con la intención de difundir acciones que todas y todos podemos tomar para mantenernos seguros en línea.

En ese sentido, la doctora Velda Abigail Gámez Bustamante explicó que el phishing es una de las amenazas más fuertes, ya que emplea diversos métodos de ingeniería social para engañar a las personas para que compartan información, datos personales, y descarguen programas maliciosos que pueden dañar los aparatos electrónicos y la integridad de los usuarios.

La experta resaltó que se llevan a cabo 39 ataques de phishing por segundo en México / FOTO: ESPECIAL

Aclaró que el phishing puede ocurrir a través del celular, por la computadora o cualquier aparato que permita hacer un intercambio de información. Y se lleva a cabo mediante un correo electrónico, un mensaje de texto, por WhatsApp, por llamada telefónica, por las redes sociales, o algún tipo de mensajería.

La especialista en Victimología Cibernética resaltó que el phishing se lleva a cabo mediante diversos métodos de ingeniería social como el smishing, el cual se trata de ataques por mensaje de texto.

Otro método es el dashing y se trata de ataques por llamadas telefónicas, donde su forma de operar es que "llaman a la persona, y con 2 o 3 preguntas van obteniendo toda la información necesaria para abrir cuentas, y encontrar cuáles son las contraseñas", destacó la doctora.

En ese sentido, Velda Abigail Gámez manifestó que este tipo de engaños, que buscan obtener información de las personas, pueden ocurrir en muchos sitios de internet como perfiles falsos en las redes sociales, en las fake news, en ofertas de empresas, tiendas de ropa y bancos.

"Direccionan a las personas a abrir diferentes links y cuando se dan cuenta ya están en una tipología de ataque como phishing; cuesta trabajo entender cómo se cayó a eso, porque no ocurre en cuestión de minutos sino de segundos", expresó.

La experta en Delitos Digitales enlistó tres formas principales en las que puedes detectar si eres víctima de phishing:

"No ser quien lleva la batuta de la conversión y no contestar preguntas, es muy importante que nos acostumbremos a no contestar preguntas", subrayó Gámez Bustamante en entrevista.