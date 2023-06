Respira profundo antes de conocer las llamadas Wi-Fi y aprende a activarlas al instante

Las llamadas WiFi funcionan a través de redes inalámbricas locales, conectan los dispositivos y transmiten la voz de los usuarios en forma de datos digitales. A diferencia de las llamadas tradicionales, esta función no utiliza torres de operador de telefonía.

Torre de operador de cobertura móvil. Fuente: Unsplash.com

Ventajas de utilizar llamadas Wi-Fi

No tienen costos mayores. Las operadoras suelen incluirlas en la tarifa o plan de servicio.

Funcionan sin cobertura móvil. Accediendo a una conexión de red inalámbrica local, ya se puede hacer una llamada a otro número.

Ahorran batería. Al no estar el dispositivo conectado constantemente a las torres del operador, requiere menos cantidad de energía para efectuar la llamada.

Comunicación con calidad. Llamar por Wi-Fi ofrece menos cortes que hacerlo de la manera tradicional, pero siempre y cuando haya una óptima conexión a la red inalámbrica. En otras palabras: no hay que estar muy lejos del router.

Comunicación con cualquier número de teléfono. Esto quiere decir que no es necesario que el otro usuario tenga activada la función de llamadas Wi-Fi.

Así puedes activar las llamadas Wi-Fi en tu móvil

Los pasos para activar esta función son sencillos, solo debes asegurarte que el dispositivo y la operadora sean compatibles. Esto quiere decir que la SIM ya debe encontrarse insertada en el teléfono. Los métodos son dos:

Ingresa en los Ajustes del dispositivo y luego en Opciones de conexión

del dispositivo y luego en Activa la función Llamadas WiFi

Activar la función de Llamadas WiFi. Fuente: Pinterest

Pero también puedes activarlas desde la configuración de la aplicación Teléfono.

Ingresa en los tres puntitos del menú de la aplicación y ve a Ajustes

Activa Llamadas WiFi

Si no aparece esta opción, entonces tu dispositivo no es compatible con esta función o la operadora no ofrece el servicio.