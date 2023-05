10 de mayo | Las mamás se modernizan: ya no quieren flores y chocolates sino regalos tecnológicos

El Día de la Madre es una de las fechas más importantes para los mexicanos, no solo porque conmemoramos la figura más sagrada dentro de nuestro núcleo, sino porque la derrocha económica durante esta temporada marca un hito en las ventas nacionales. Las más altas, de acuerdo con Nubecomerce, llegan a ser las compras en línea. Asimismo y según el Informe anual de comercio electrónico presentado por Tiendanube, la fecha del 10 de mayo, está entre las cinco principales fechas de ventas para los emprendedores locales. Tan solo en el 2022 se reportó un 21.6 por ciento de entregas por las acciones especiales que giraron en torno a este festejo.

Hay ocasiones en donde el mejor regalo para mamá está en prepararle un gran desayuno con una bebida deliciosa, pero nada la hará más feliz que un dispositivo que le ayude con su día a día. FOTO: Adobe Stock

El mexicano prevé su regalo

De acuerdo con datos de Tiendanube, plataforma de comercio electrónico, los mexicanos suelen comprar con antelación para ésta fecha. En 2022, el día que tuvo mayor número de compras en esta temporada fue el 05 de mayo; y destaca que entre el 01 al 10 de mayo el ticket promedio de las compras para mamás fue de mil 217 pesos, un 12 por ciento más alto que los mismos días de 2021. Ahora bien, las categorías entre las que destacaron los obsequios para el 10 de mayo fueron: moda, salud y belleza e incluso erótica, a diferencia de las ahora rezagadas como flores y "regalos tradicionales" los cuales solían ocupar los primeros puestos durante estas fechas.

Entre los productos más vendidos se vieron los siguientes:

Tenis. Relojes digitales. Productos de skincare. Tratamientos para el cuidado del cabello.

Un regalo funcional nunca será mala opción. Por ello, no descartes dispositivos inteligentes com focos para el hogar, cafeteras, robos aspiradora, etc. FOTO: Adobe Stock

Y es que esto no solo marca la preferencia de los regalos para mamá en productos única y exclusivamente enfocados en ella, sino que también nos revela una tendencia entre las "mamás modernas" que prefieren buscar la comodidad, el cuidado personal y la accesibilidad.

Entonces, ¿qué sería lo correcto para regalarle a mamá?

Bien, los medios de nicho concuerdan en que la mamá moderna no solo querrá procurar su bienestar físico y emocional, también facilitar su vida por medio de herramientas que se puedan utilizar en la vida diaria y le brinden una base para el correcto desempeño de sus actividades. Esta es la lista de lo que se recomienda para que todas aquellas mujeres cuyos hijos consentidores deseen verlas felices:

Bocina con asistente inteligente: Echo Dot quinta generación con Alexa y reloj. HomePod mini.

Smartphone de alta gama como: iPhone 13. OPPO Reno7. Moto Edge 30 Fusion. Huawei Mate 50 Pro. Xiaomi 12.

Juego de lámparas de mesa con cargador.

Humidificador Ultrasónico.

Chromecast HD con Google TV.

Paquete de focos inteligentes para el hogar.

Freidora de aire digital.

Revlon Salon One-Step Secador y Voluminizador.

Robot aspiradora: ILIFE V5s Pro. Roborock S6. Ikohs Netbot S15. Cecotec Conga Quick&Clean Vital. iRobot Roomba 692.

Cafetera de goteo: Vertuo Next White. Black and Decker.



Los humidificadores son dispositivos que sirven para aumentar la humedad del ambiente en una estancia de una casa, departamento u oficina. A mamá le encantará llegar a su espacio con un olor agradable que la invite a relajarse o activarse según sea el caso. FOTO: Adobe Stock

“Es muy interesante ver la evolución de fechas clave como el Día de la Madre ya que van marcando un cambio en la forma de consumir de los mexicanos. Es importante que se esté al tanto de estos cambios ya que pueden ser una pauta de hacia dónde evolucionar el negocio y cuáles son las tendencias que deben ir buscando para adaptar estrategias y no solo mantener a sus clientes frecuentes, sino llegar a nuevos usuarios.”, comentó Gerzayn Gutiérrez, Head of Brand & Communication de Tiendanube México.

¿Cuál es el método de pago más utilizado?

No sorprende que los mexicanos hayan utilizado el 36 por ciento de las tarjetas de crédito como método de pago, seguido de pagos personalizados con un 16 por ciento y solo con un 7 por ciento las tarjetas de débito. Asimismo, en el caso de la categoría de Moda, se coronó como la reina en las ventas del 2022, en donde las compras fueron de un 41 por ciento con tarjetas de crédito. Mientras que los envíos personalizados fueron el método más utilizado en el 49 por ciento de las compras, seguido por integraciones de envío con un 20 por ciento y la recolección en tienda un 8 por ciento. Cabe destacar que los estados con mayor compra y venta de regalos para las mamás fueron:

Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco con ticket promedio de mil 630, mil 226 y mil 337 pesos respectivamente.

con ticket promedio de respectivamente. Mientras que en la categoría de Moda destacaron Nuevo León —con un ticket promedio de mil 752 pesos—, Yucatán —con uno de mil 868 pesos— y Ciudad de México —mil 319 pesos—.

Consentir a mamá a veces es tan sencillo como facilitarle la entrada a la tecnología, da ese paso para que encuentre un aliado en los múltiples equipos que el 2023 tiene para ella. FOTO: Adobe Stock

