Seguridad Nacional: Inversión y estudios, el nuevo panorama de la Inteligencia en México

Exactamente hace 10 años, en enero de 2013, el Dr. David Easter, uno de los principales expertos en el mundo sobre estudios de la guerra moderna, y tutor de mi tesis de posgrado, me manifestó su preocupación por que no había bibliografía ni académicos especializados en mi tema de investigación: el rol de los servicios de inteligencia mexicanos en el combate al crimen organizado.

No me extrañó la reacción. De hecho, la principal razón que me llevó a estudiar en el extranjero es que en ese entonces no había maestrías en inteligencia en México. Y es que el tema de inteligencia en nuestro país por mucho tiempo se mantuvo bajo un velo de tabú, cuyo ejercicio era potestad exclusiva de agencias de seguridad nacional y, si acaso, de algunas instituciones de seguridad pública.

Salvo esfuerzos aislados y esporádicos, los civiles no teníamos cabida en ese mundo y para la academia, con excepción del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), los Estudios en Inteligencia eran prácticamente inexistentes.

Afortunadamente, esa situación ha cambiado desde que estaba en Londres y el año que acaba de terminar representa un corolario a una década de evolución en el tema que da una bocanada de aire y renovados bríos en la construcción de una necesaria cultura de inteligencia en México.

Panorama de los estudios en Inteligencia en México: una nueva oportunidad en seguridad

La creación de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional en el INAP y de la Licenciatura en Inteligencia Estratégica en la Universidad Anáhuac, así como la fundación del Grupo Académico para una Doctrina de Inteligencia (GADI) a instancias de la SEDENA en los años previos abrieron la puerta para el mayor diálogo entre academia y practicantes, pero fue, paradójicamente, la pandemia de COVID-19 el catalizador para lo que se vivió en Estudios de Inteligencia en México durante 2022.

Las discusiones en materia de inteligencia estaban delimitadas a la presencia física en instalaciones de las corporaciones de seguridad, pero con la normalización de las reuniones a distancia, se impulsaron nuevos intercambios entre estudiosos del tema en todo el país. Comentaba que en 2012 no había muchas opciones de bibliografía sobre inteligencia en nuestro país. El contraste con 2022 es notorio.

Tres textos, elaborados bajo la coordinación de think tanks mexicanos, conjuntan a una treintena de especialistas en los distintos ámbitos de la inteligencia, y lo que es interesantísimo, es que si bien la esfera de seguridad, tanto pública como nacional, sigue estando al centro del debate, se abordan ya otras aristas, incluyendo inteligencia de negocios, inteligencia cibernética, o inteligencia económica.

El Centro Olof Palme México editó "Inteligencia para la seguridad: mitos y realidades. La experiencia de México"; Grupo Coppan lanzó 'Retos y oportunidades de la inteligencia en México'; y el naciente Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM publicó "Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en México: Propuestas a Problemas".

A esto se debe sumar la explosión de eventos, cursos, webinars, congresos, seminarios y foros donde la inteligencia fue el actor central. La Semana de Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac, el Primer Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia promovido por la UDLAP Jenkins, y el Segundo Congreso Internacional de Inteligencia organizado por la Guardia Nacional, son sólo algunos ejemplos.

Por último, destaca el surgimiento de nuevos actores de la iniciativa privada dedicados a ofrecer servicios de inteligencia, no de espionaje, no de investigación de antecedentes, sino de auténtica inteligencia tanto al sector público como al privado, quienes contribuyen, pero también son reflejo, de este proceso de democratización de la inteligencia en México.

Aún hay mucho que avanzar, los Estudios en Inteligencia son un campo naciente en nuestro país, pero el área de oportunidad es enorme y además, fundamental en la construcción de comunidades de inteligencia sólidas. 2022 es la muestra de que vamos por buen camino.





Por: Amaury Fierro, maestro en inteligencia y CEO de OSINT Latinoamérica. Twitter @Cerebros_Fuga amaury@osintlatinoamerica.com