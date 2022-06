Internet Explorer dice adiós hoy, ¿qué pasa si sigues usando el navegador?

Microsoft incluye con su sistema operativo un navegador de internet, por muchos años fue el conocido internet Explorer, dentro de este software, aparte de visitar sitios web, podemos guardar contraseñas, páginas, crear marcadores entre otros datos.

Hace poco la compañía anunció que ya no actualizará internet Explorer, recientemente en una nota te explicamos cómo podrías migrar todos tus datos de este hacia otros navegadores, aunque realmente es muy sencillo, ya que otros navegadores mediante su menú de opciones tienen la función de importar marcadores, gracias a ésto puedes tener todos tus sitios previamente guardados.

Pero ahora después de 27 años permitiendo a las personas acceder a sitios web, finalmente Microsoft retira el soporte para internet Explorer, aunque hay pocas computadoras personales que aún cuenten con dicho software ésto será lo que pasa si lo sigues usando.

En caso de que aún estés visitando sitios web usando dicho software, lo único que ocurrirá es que al no tener actualizaciones de seguridad, podrías no poder acceder a algunas páginas o bien, algunas que son inseguras podrían infectar tu computadora, todo depende de lo que estemos visitando. Algunas te darán aviso de que no puedes entrar debido a que no tienes el navegador actualizado, mientras que otras podrían funcionar incorrectamente, todo depende de la programación y seguridad de la misma.

Internet Explorer no se va a desinstalar o dejará de funcionar en su totalidad, solo no tendrá actualizaciones de seguridad que muchos sitios web requieren, e incluso nosotros como personas que navegan por la red, también requerimos para tener el cuidado de nuestra información y privacidad.

Aunque hay dispositivos que enteramente funcionan con internet Explorer, estos todavía tendrán soporte hasta que la gran mayoría pueda migrar a la nueva plataforma, desde computadoras de venta de boletos hasta algunos cajeros llegaron a usar dicha interfaz, es por este motivo que ellos son la excepción a la norma de no proporcionar más actualizaciones, aunque evidentemente pronto dejarán de recibir.

La alternativa oficial es Microsoft Edge, e incluso desde su inicio te permite decidir si quieres importar elementos de otros navegadores, incluido internet Explorer, en caso de que no te haya saltado dicho menú o lo hayas cerrado por accidente, solo tienes que ir a la configuración e importar todos los elementos.

Siempre es muy importante tener el navegador actualizado ya que nos permite estar en internet con mayor seguridad, así que la recomendación es de forma paulatina migrar a nuevos navegadores en caso de que aún no lo hayas hecho.

