WhatsApp: El truco definitivo para saber qué decía un mensaje eliminado

Seguramente usando WhatsApp te has encontrado con que algunas personas que están chateando contigo o con un grupo, eliminan su mensaje y no es posible verlo, ahora gracias a una aplicación es posible conocer lo que decían dichos textos que fueron suprimidos en la app.

Cómo ver mensajes eliminados de WhatsApp

La aplicación se llama WARM y te permite leer los mensajes eliminados de WhatsApp así como los de Telegram y Facebook, dicho software se aprovecha de una debilidad con la que cuenta el sistema operativo y así es como puede ver los mensajes.

Aunque los mensajes de WhatsApp se encuentran encriptados de punto a punto y en caso de que emparejemos el código QR con nuestros contactos, no pueden acceder a ellos de forma directa, pero si es posible leer las notificaciones del smartphone, esto es lo que hace precisamente WAMR.

Gracias a esto se hace una copia exacta de cada una de las notificaciones, es aquí donde registra que decía el mensaje eliminado, aunque si no te llega la notificación de dicho mensaje, no estará registrado dentro de la aplicación, guarda notas de voz, vídeos, stickers e imágenes.

Su funcionamiento, no notifica a la otra persona, es decir, no sabrán si estás registrando dichos mensajes, ya lleva mucho tiempo operando dicha aplicación y cuenta con más de 50 millones de descargas, como ya se mencionó anteriormente, WAMR cuenta con una limitante y es que para fortuna de algunas personas, no puede leer directamente cada uno de los mensajes y en caso de que no salte la notificación del mensaje, no estará registrado dentro de la misma, lo mismo aplica para los chats que están silenciados, al no emitir notificación no aparecerá dentro de la app.

Aunque puede resultar una aplicación muy productiva para algunas personas, la realidad es que International, Institute of Cyber Security tiene registrada esta app como riesgosa para las personas ya que solicita permisos muy altos, es decir puede acceder a muchas funciones de tu dispositivo o smartphone, lo cual podría exponer tu privacidad. Es por eso que hay que tener precaución al momento de utilizarla y lo mejor es evitarla para no tener ningún tipo de problema con este tema.

