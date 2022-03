¡Cuidado! Estas apps contienen un virus oculto capaz de robar tus cuentas y tu dinero

Algunos usuarios siguen creyendo que los virus son inexistentes en el sistema operativo Android, sin embargo hay un sin fin de investigaciones que demuestran lo contrario. Una de las más recientes, realizada por Dr. Web, detalla que existen apps que se hacen pasar por antivirus las cuales esconden troyanos y otro tipo de software malicioso para robar datos de las personas.

Aunque actualmente hay aplicaciones que son eliminadas por Google, ya que no cumplen con las reglas de la plataforma, algunas de ellas se mantienen durante un cierto tiempo, e incluso logran obtener miles o millones de descarga. De acuerdo a la investigación que realizó Dr. Web la gran mayoría de apps dedicadas a robar este tipo de datos son las que están dedicadas a la gestión de criptomonedas.

El modo de operar es de la siguiente manera: La aplicación hace creer a la persona que ganará dinero sin necesidad de una inversión o de hacer algo más pero a cambio piden un registro en una página web y cargar una pequeña cantidad de dinero para iniciar, este dinero en realidad iba a los hackers.

Apps infectadas

Algunas de las app infectadas fueron Chain reaction, invest gaz incomes, Gazprom invest y Gaz investor. Aparte de las criptomonedas hay otras aplicaciones que también pueden acceder a nuestros datos, una de ellas era una aplicación dedicada a personalizar imágenes o crear diseño, está infectada con un malware que se llama Android subscription el cual te suscribe de forma mensual a un servicio mediante el número de teléfono.

Aplicaciones como Up Your Mobile, Morph Faces, Powerbeats Photo Studio, Top navigation y Launcher iOS 15 son las que se detectaron con malware y que estaban robando datos o incluso suscribiendo a las personas de forma mensual en un sistema de pagos, también es importante no instalar modificaciones para redes sociales como son Facebook, Whatsapp u otras ya que al no ser oficiales podemos sufrir de robo de datos.

Una de las más conocidas es la que cambia de color nuestro Whatsapp o hace algunas otras modificaciones, pero estas en realidad acceden a todas las notificaciones por parte del usuario y así es como pueden obtener datos personales, llevan por nombre GBWhatsapp, OBWhatsapp y WhastApp Plus. si las has visto o incluso si las tienes instaladas lo mejor es eliminarlas para no sufrir robo de datos, recuerda que pueden aprovechar todo lo que envías por medio de la plataforma para conocer datos sensibles como números de tarjetas direcciones y contactos.

Lo mejor es siempre verificar la aplicación observando que el desarrollador sea una persona verificada o una empresa, también leer el nombre de la aplicación varias veces ya que hay algunas apps que tienen nombre similar para que la persona piense que es la oficial.

SEGUIR LEYENDO:

Android: Estas son las novedades que llegarán próximamente a las tablets

WhatsApp: ¿Sabías qué la app podría bloquear tu cuenta si haces estas acciones?