WhatsApp: estas son las nuevas funciones que llegarán a la app en IOS

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp constantemente se actualiza para agregar nuevas funciones que ayuden a mejorar la experiencia de sus millones de usuarios en todo el mundo. Actualizaciones que van desde cambios gráficos hasta herramientas más complejas.

Ahora sabemos gracias al portal WABetaInfo, especializado en reportar todas las novedades de WhatsApp y que además participa constantemente en betas privadas, que la siguiente versión llegará con cambios muy sutiles en la cámara para dispositivos iPhone, con iOS.

Las imágenes compartidas por dicho medio permiten observar un pequeño, pero significativo cambio en la manera en la que se ilustran las fotografías tomadas previamente, en el lado derecho se muestran como actualmente están, en un carrete, mientras que la nueva actualización las agrupa en un cuadro localizado en la parte inferior izquierda, con nuevo botón que abre la galería.

De acuerdo con los informes, este pequeño cambio tiene que ver con temas de privacidad, al ya no contar con un modo de previsualización se evita que se llegue a visualizar por error contenido que podría ser sensible, contener datos o información personal que otro usuario pudiera llegar a ver indirectamente.

Por ahora está actualización solo se encuentra disponible a través de la versión de prueba 22.4.0.72, aunque es probable que llegue oficialmente en próximas semanas a los dispositivos con sistema operativo iOS.

Otras novedades que llegarán a WhatsApp

Hace un par de semanas el mismo medio informó la próxima llegada de las reacciones a los mensajes de WhatsApp, función que permitirá que las personas cuando reciben un mensaje pueden dejar pulsado sobre el mismo y WhatsApp nos proporcionará diferentes emojis para reaccionar a dicho texto, entre ellos el: Me gusta, Me entristece, me divierte, gracias, me sorprende y me encanta, son los mismos que actualmente maneja Messenger de Facebook, al menos eso es lo que se ha mostrado en la beta.

Este tipo de reacciones ya se encuentra en otras aplicaciones como Telegram e incluso algunos como Discord, y ha sido muy bien recibida, ya que te permiten colocar una reacción personalizada. Aunque por el momento, esta herramienta no cuenta con fecha oficial de salida.

