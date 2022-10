Inspiring Girls, la organización que inspira a las líderes del mañana

Magda Coss, presidenta y directora general de Inspiring Girls, nos contó que esta plataforma nació hace seis años en Reino Unido y ella, después de una visita a Chile, decidió traerla a México. “Me encantó el proyecto, entonces empecé a hacer los trámites para traer la fundación y tenemos trabajando aquí desde 2018. Iniciamos trabajando con una red de escuelas públicas, les pedimos a mujeres adultas que donen una hora de su tiempo al año para acompañarnos a visitar escuelas. Después vino la pandemia y tuvimos que reinventarnos y empezamos a dar charlas online, y ahí fue cuando entramos en contacto con niñas de todos los estados, trabajamos más en talleres y pláticas en torno a las habilidades para la vida como el autoconocimiento, autoestima, toma de decisiones y pensamiento creativo, que sabemos son ahora las habilidades del futuro y son herramientas que le permiten a las chicas encontrar mejores oportunidades”, contó Coss.

Sobre lo más satisfactorio de inspirar a estas niñas Magda nos confesó, “algo que nos da mucho gusto es que un 70 por ciento de las chicas después de hablar con estas mujeres que han cumplido sus metas, no solamente tiene una impresión distinta sobre las profesiones, si no se sienten diferentes consigo mismas. Muchas de las mujeres que son voluntarias, transmiten las mismas dudas ellas tenían cuando eran adolescentes. A mí me conmueve mucho que algunas de las niñas les preguntan: ‘¿Alguna vez pensaste que no lo ibas a lograr?’ Y creo que es un pensamiento muy humano, que todos hemos tenido en algún momento de nuestras carreras y que mujeres tan destacadas, les digan: ‘Sí, todas dudamos y a veces con miedo hay que agarrar las oportunidades porque no regresan y hay que atreverse’, es un mensaje muy poderoso para las chicas”.

Asimismo, Magda nos contó que principalmente trabajan con niñas entre 10 y 17 años, “que es cuando están en la elección de carrera, porque no sólo es el tema de la falta de referentes de mujeres en algunas carreras, sino que también a veces no sabemos en qué consiste toda esta amplia variedad de opciones profesionales, las acercamos a diferentes campos. También a veces trabajamos en escuelas, con niños y niñas en talleres para romper los estereotipos de género, decirles que las carreras y los sueños no tienen género, y que ellos y ellas, pueden ser las personas que decidan. En algunos casos también estamos trabajando con niñas y niños entre 9 y 12 años porque, esto es un datos que nos interesa mucho resaltar, entre los 5 y 6 años es cuando las niñas empiezan a pensar que algunas carreras no son para ellas, porque, por ejemplo, los políticos, presidentes, o en las ciencias, ven mucho más la representación de hombres, aunque cada vez hay más mujeres todavía tienen mucho más visibilidad los hombres en estas posiciones, y ella asumen que no pueden participar en esas carreras, es el estereotipo que queremos transformar”.

Además de escuela y colegios trabajan de la mano de muchas empresas para cerrar esta brecha laboral entre mujeres y hombres, “para que cada vez haya más CEOs (mujeres) y cerrar la brecha salarial, la cual nos llevaría más de 200 años, así que creemos que si no hacemos acciones que aceleren este proceso nos vamos a tardar otras cuatro generaciones en lograr la igualdad. Los invitamos a acercarse con nosotras, hacemos pláticas de sensibilización de género con el personal y algunas mujeres ahí deciden ser voluntarias, tenemos distintas formas de voluntariado, pueden ser con actividades, tenemos un taller para las speakers para formarlas y que tengan una herramienta para contar mejor su historia de vida y puedan transmitir este mensaje a las jóvenes. Somos una donataria autorizada y siempre agradecemos los donativos que destinamos a llevar estos talleres de habilidades para la vida a niñas y adolescentes de escasos recursos en situación de mayor vulnerabilidad. También nos estamos acercando a organizaciones que trabajan con niñas en situación de calle, en casas hogar o en algún centro de reclusión, y que están próximas a empezar su vida independiente, con talleres en donde les enseñamos a hacer un CV, a preparar una entrevista laboral, y también finanzas básicas, personales, lo que consideramos que las va a acercar a mejores oportunidades laborales y a la autonomía económica”.

PREMIOS INSPIRING GIRLS 2022

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo la segunda edición de estos premios que buscan destacar a exitosas mujeres de distintos ámbitos y acercarlas a niñas y jóvenes. “Este año en la segunda edición estamos muy felices de tener a Alondra de la Parra, por abrir este espacio como una de las primeras mujeres directoras de orquesta, a Gabriela Warkentin como periodista y destacada docente al haber formado a otras generaciones de periodistas, a Elisa Carrillo, una de las mejore bailarinas del mundo, también a Isabel Hubard quien es matemática y organizadora de las Olimpiadas de Matemáticas y en los últimos años ha impulsado mucho la participación de las niñas en esta disciplina y competencias, y Julieta Fierro como una de las principales astrónomas mexicanas y principales divulgadoras de la ciencia”.

Cifras de 2020

650 niñas y adolescentes fueron parte de la organización

10 escuelas ya estaban registradas en la red

43 mujeres fueron voluntarias y embajadoras

2021 se hicieron los primeros premios Inspiring Girls

Se lanzó la campaña #thislittlegirlisme endonde mujeres alrededor del mundo compartieron sus sueños.

PAL