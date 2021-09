Virgin galáctic podría no regresar al espacio por está razón

Actualmente tenemos una nueva carrera entre Richard Branson, Jeff Bezoz y Elon Musk, todos ellos pelean por llegar al espacio, lograr algunos contratos y acuerdos con la NASA, o incluso desplegar una enorme red de satélites como los conocidos, Starlink o Kupier.

Sin embargo, la compañía Virgin Galactic, propiedad de Richard Branson, podría quedar fuera por esta razón. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) acaba de prohibir los lanzamientos de Virgin Galactic debido a que descubrieron problemas de seguridad durante el desarrollo de su primera misión espacial tripulada, mismos que no fueron reportados de inmediato.

De acuerdo con los primeros informes, la empresa de Richard ha sufrido una suspensión por parte de la FAA, todo esto después de su lanzamiento realizado con "éxito", el pasado 11 de julio. Le han suspendido todos los vuelos comerciales programados por esta compañía.

De acuerdo con Space.com, solo le permitirán el uso de pistas de la Fuerza Aérea par lanzar sus satélites de Virgin Orbit, tienen como objetivo ofrecer internet satelital.

¿Qué sucedió?

Muchas preguntas han surgido del SpaceShipTwo esta nave por parte de Virgin Galactic se dice que pudo haberse salido del espacio aéreo aprobado durante la misión, aún se encuentra todo esto bajo investigación, de momento todo está suspendido para no poner en riesgo la seguridad pública.

Según informes del New Yorker, dos pilotos recibieron una alerta durante el descenso, misma que no fue comunicado a la FAA en el momento, esto incumple con las normas de la misma. Se dice que el SpaceSwhipTwo no estaba suficientemente vertical durante el momento del aterrizaje, lo cual pudo haber desviado su ruta de descenso.

Después de todo esto, Virgin Galactic nos asegura que la situación no afecta los próximos vuelos, Virgin Galactic espera tener todo en regla antes de octubre que es donde tienen programada una misión de investigación comercial.