Este cable USB C "original" podría Hackear tu celular sin que te des cuenta

Actualmente los dispositivos móviles han adoptado el puerto USB-C como un estándar, incluso los ordenadores portátiles. Por esta razón, es que la fabricación y el consumo de estos cables ha ido en constante aumento, encontrando el mercado una gran variedad de opciones originales y "genéricos", estos últimos podrían no solo poner en riesgo el dispositivo, si no también la información del usuario.

Recientemente se ha descubierto un cable USB-C a Lightning que a simple vista se ve como cualquier otro, se puede usar para los Airpods e incluso sincronizarlos con el iPad, iPhone y demás dispositivos, pero en realidad, este cable registra todo lo que el usuario escribe, además lo envía de forma inalámbrica a otra persona que lo esté controlando.

En el pasado, Mike Grover, investigador de ciberseguridad, presentó estos cables en 2019. Posteriormente, se unió a Hak5 para poder producirlos de forma masiva, dejando entrever este tipo de proyectos como algo que no es nuevo, pero que continua presente y es un potencial peligro, por lo que no deben adquirir cables no certificados.

Este cable llamado OMG tiene modificaciones que lo convierten en un cable malicioso, luce exactamente igual a uno original pero en el apartado del USB-C tiene un chip que es el que hace toda esta intercepción.

Según declaraciones de MG, con esto se demuestra que los cables USB-C si se pueden intervenir. De hecho, no son los únicos, anteriormente hubo reportes de cables USB-A que registraban todas las pulsaciones de un teclado conectado a una PC,Mac u otro dispositivo con este puerto.

Finalmente este cable Lightning a USB-C también permite ejecutar comandos y acciones maliciosas, cambiar asignación de teclas, falsificar identidades de dispositivos USB y de acuerdo a su creador, no deja rastros de su acción, por lo tanto todos los datos que almacena este cable pueden ser autodestruidos, el precio de este dispositivo es de 119 dólares en ciertas páginas de internet.