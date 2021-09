Eliot Awards 2021: Conoce a todos los nominados y cómo votar por ellos

Los Eliot Awards se han convertido en un referente de la industria del entretenimiento en México y Latinoamérica; reafirmando su compromiso por ser una plataforma que impulse y reconozca a los líderes digitales que con su originalidad, esfuerzo y talento inspiran a las nuevas generaciones.

En años ediciones anteriores, el evento ha logrado reunir a más de 1500 personalidades de la industria, y más de 400 líderes digitales de todas las redes sociales, invitados especiales, aliados y medios de comunicación. Al igual que la edición 2020, este evento se celebrará de forma virtual, con presencia de algunos invitados ( a puerta cerrada) de forma presencial.

¿Quiénes son los nominados en la edición 2021?

La lista de nominados, de más de 8 países, es la siguiente:

1- Líder digital del año

Skabeche

Kimberly Loaiza

Kenia Os

Rod Contreras

Danna Paola

2- Revelación del año

Darian Rojas

Kunno

César Pantoja

Ignacia Antonia

Carlos Feria

3- How to

Daniela Hoyos

Pongámoslo a prueba

Robe Grill

Rosshanna Bracho

Fede Brocha

4- Nominados a comedia

Chingu Amiga

Mario Aguilar

Odalys y Dafne

Rorrovidios

Paco de Miguel

5-Better U

Sol Carlos

Herly

Roberto Martínez

Jessica Fernández

6- Storyteller

En cortinas

Juanpa Zurita

Alan x el mundo

Alex Tienda

Yolo Aventuras

7- Best Engager

Domelipa

Sofía Castro

Brianda Deyanara

María José Gi (Majo)

Missasinfonía

8- Beat for like (Beat 4 like)

Ingratax

María Becerra

Kenia Os

Mont Pantoja

Karol Sevilla

9- Todos somos príncipes (publipremio)

Scarcuchi

Leslie MCkenzzie

Ami Rodríguez

La Bala

Floperalex

10- Impacto Positivo (publipremio)

Alessandra Rojo de la Vega

La fashionista

Andrea Lejos

Zazil Abraham

Arturo Islas Allende

¿Cuándo serán los Eliot Awards 2021?

Este 21 de octubre a las 20:00 hrs CDMX, en el canal de YouTube Eliot Channel Mx, podrás descubrir a los ganadores de los Eliot Awards 2021.