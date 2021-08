¿TikTok Stories? La app de videos cortos podría integrar esta nueva función

La aplicación de videos cortos TikTok se ha caracterizado por ser una plataforma innovadora, misma que constantemente se está actualizando para ofrecer a todos sus usuarios nuevas experiencias y herramientas para crear contenidos. Ahora sabemos que podría integrar próximamente una nueva función.

Si algo le falta a TikTok es una sección de videos en formato de historias, es decir que desaparecen tras un lapso de 24 horas, al mero estilo de Instagram, o al menos eso es lo que consideran algunos usuarios razón por la que la empresa podría revelar en un par de semanas un nuevo apartado llamado TikTok Stories.

De acuerdo con los informes del analista Matt Navarra, dicha función ya se encuentra en fase de pruebas. Según imágenes publicadas a través de su cuenta de Twitter es posible imaginar su funcionamiento, que prácticamente es idéntico al ya visto en otras plataformas.

Adicionalmente, según los reportes de The Verge, un portavoz de TikTok, a través de un correo electrónico, TikTok Stories. ya es un producto oficial. Sin embargo, por ahora, la plataforma no ha emitido un comunicado oficial al respecto para detallar la nueva función ni especificar la fecha de su posible, o no, llegada al mercado. Así que solo queda esperar.