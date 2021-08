Checo Pérez competirá en torneo de VIDEOJUEGOS: Te decimos cuándo y dónde verlo

Hoy, jueves 19 de agosto será un día muy especial para los amantes del automovilismo y los videojuegos, ya que tendrá lugar una carrera muy particular en la que se enfrentarán el piloto mexicano Checo Pérez vs. Aric Almirola dentro del universo de Rocket League.

Ambos pilotos competirán en diferentes partidas a bordo de un vehículo virtual, su objetivo será anotar la mayor cantidad de "goles" posibles, así como lo lees. El videojuego Rocket League se caracteriza por mezclar dos de los deportes más populares de la actualidad.

Checo Pérez Y Aric Almirola no estarán solos, contarán con el apoyo de piezas claves del equipo de desarrollo de Rocket League y de jugadores Profesionales (Arsenal, Tri House, ShockRL, Widow), quienes también buscarán llevarse la victoria de este campeonato llamado Showdown Demonio de la Velocidad de Rocket League.

Son padrísimas estas interacciones con otros deportistas. He tenido mucho trabajo y no he practicado mucho, jaja, pero no queremos nunca perder ni en los videojuegos y eso lo hace muy divertido para los fans. Rocket League acerca nuestro deporte a los gamers y eso es super positivo.- Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1.