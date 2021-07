¿Cómo activar el famoso juego de pinball secreto de la app de Google en iPhone?

La famosa app de Google Chrome para iOS, tiene un un clásico juego secreto que puedes disfrutar en tus ratos libres para entretenerte a lo grande.

Estamos hablando del Pinball secreto, mismo que se encuentra en el interior de Chrome. Por tal motivo te decimos los pasos que debes seguir para que puedas jugarlo en tu iPhone.

Pinball secreto de Google. Foto: Especial

¿Cómo puedo jugarlo?

Pese a que el videojuego se encuentra disponible en la App Store, mucha gente no lo quiere descargar para no acabar se su almacenamiento de su iPhone y además este funciona sin importar que no tengas acceso a internet. A continuación te decimos los pasos para que disfrutes del clásico Pinball y el Brick Breaker desde tu iPhone.

Lo primero que debes hacer es asegurarte que no te haga falta la última actualización de Google Chrome en tu teléfono. Luego ingresa a Chrome y desliza hacia lado derecho para ir a las “Pestañas”.

Posteriormente desliza varias veces hacia arriba hasta que en la pantalla aparecen unas formas de los colores de Google. Tras este paso en automático se cerrarán todas las pestañas y por fin te aparecerá el juego.

Finalmente debes saber que este Pinball secreto, solo se encuentra disponible los modelos de iPhone 8 o superior. Además cada nivel el juego e smás difícil y en la parte superior de la pantalla te aparecerán los puntos que has logrado obtener.

Por otro lado debes saber que este Pinball secreto por el momento solo es exclusivo para los móviles con sistema operativo iOS de iPhone y hasta el momento no ha confirmado si esta función estará disponible para Android.