¿Cómo protegerme de un spyware o programa espía? Te lo explicamos

Recientemente, una investigación reveló que cerca 15 mil teléfonos celulares de México fueron intervenidos con el spyware o malware podrían haber sido objetivo del software espía Pegasus de la empresa israelí NSO, desde 2016. Estos datos fueron proporcionados por The Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros medios de comunicación que colaboraron en una investigación sobre una fuga de datos.

Este spyware o malware busca recopilar información de la computadora, teléfono u otro dispositivo de otra persona, se aprovecha de las debilidades de seguridad de los dispositivos. Por lo regular a lo suelen enviar las fuerzas del orden o las agencias de inteligencia, ya que no no está regulado y existe un mercado privado para proporcionarle esas herramientas a las naciones que pueden pagarlas. Y aunque se sospecha que grupos terroristas y células del crimen organizado también lo usan, pero no hay certeza de eso.

Puede infectar cualquier dispositivo inteligente. Foto: Especial.

¿Qué tanta información puede obtener un spyware?

Desde intervenciones telefónicas tradicionales, que permiten el monitoreo de llamadas en tiempo real, hasta recopilar correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, registros de llamadas e incluso mensajes en aplicaciones de chat encriptadas como WhatsApp o Signal es lo que puede recopilar un spyware como Pegasus.

También recolectar contactos, nombres de usuario, contraseñas, notas y documentos, eso incluye fotografías, videos y grabaciones de sonido. Si se trata de un “virus” sofisticado incluso activar micrófonos y cámaras, sin notificar al usuario; incluso algunos envían archivos a dispositivos sin la aprobación o conocimiento de las personas.

¿Cómo detectar si mi equipo fue infectado?

Debido a que el malware está diseñado para no ser detectado, es muy complicado que el usuario note diferencias, y tampoco dejan rastros de que los dispositivos fueron hackeados. Es por eso que la mejor defensa quizás sea protegerte contra la infección desde un principio. Un último recurso

¿Cómo puedo protegerme de un spyware?

Mantén tus dispositivos y sus software actualizados, ya que constantemente las marcas actualizan sus sistemas operativos con parches de seguridad. Utiliza una contraseña única y difícil de adivinar única para cada sitio, activar la “autenticación de dos factores” en donde puedas. No entres a enlaces o archivos adjuntos de personas que no conozcas. Siempre que sea posible, activa la opción de “mensajes que desaparecen” o configuraciones similares para que las comunicaciones se borren de manera automática después de un período de tiempo establecido cuando mandes información importante.

¿Qué más se puede hacer al respecto?

Marcas como Apple y Google podrían tomar un papel más importante en este tema, aunque si bien es cierto que cada año mejoran la seguridad de los sistemas operativos, aún no es suficiente como para bloquear por completo a Pegasus y malwares similares. Microsoft como Amazon Web Services afirman haber tomado medidas para bloquear el malware cuando se enteraron de que sus sistemas estaban siendo utilizados para transmitirlo.

msb