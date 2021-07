Hacer un emoji es posible, pero se requiere de mucha pasión: Entrevista con el creador del popular emoji de Arepa

Los emojis llegaron para revolucionar la manera en la que nos comunicamos digitalmente, gracias a que nos permiten expresar nuestros sentimientos, acciones e incluso compartir parte importante de nuestra cultura, a todo el mundo. Por esta razón, es que hoy, 17 de julio, se celebra el Día Mundial del Emoji.

Seguramente, en algún momento te habrás preguntado ¿de dónde vienen los emojis? ¿Cómo se crean? y si es posible que un usuario común pueda llegar a registrar y distribuir uno a nivel mundial. Para responder a estas preguntas El Heraldo de México se puso en contacto con el especialista Sebastián Delmont, creador del emoji de Arepa, una tradicional comida Venezolana y Colombiana que ha sido adoptada en muchos países de Sudamérica, en incluso llegando cautivando la gastronomía mundial.

Delmont es un ingeniero de Software Venezolano, quien desde hace 20 años reside oficialmente en Nueva York sitio al que llegó para cultivar una Startup. Sin embargo, su pasión por la tecnología, su lado geek y orgulloso de su raíces lo llevaron a buscar la manera de reconectarse con su país de origen utilizando las herramientas a su alcance, como el internet y su creatividad.

Sebastián Delmont @sd

¿De dónde nace la idea de crear un emoji?

La idea para diseñar un emoji surgió de la "añoranza de Venezuela, de estar uno en el exilio viviendo fuera, en unos años en donde estaban las cosas un poco calientes, uno estaba preocupado y uno sentía como que quería conectarse con su país, y hacer algo para que la gente se sintiera un poco mejor, tenía ese sentimiento en el trasfondo las 24 horas del día, y un día viendo emojis me pregunte ¿por qué no hay este emoji?"

¿Por qué no está el emoji de la arepa si es una comida que está presente en todo el mundo?

En ese momento Sebastián comenzó a investigar en internet y se encontró historias de gente que se había hecho la misma pregunta y que posteriormente, tras varios años y dedicación habían logrando publicar con éxito alimentos locales, que actualmente se encuentran en todo el mundo, como los dumplings y el mate. Al leer sus historias descubrió a Unicode, un consorcio de empresas que se encarga de manejar cómo es que se codifican los caracteres en las computadoras.

¿Cuál es el proceso para crear un emoji?

Con "propuesta en mano" se propuso convencer al comité de que el emoji de la Arepa era necesario, sin embargo, durante el proceso, que duró poco más de dos años desde su inicio hasta su primer publicación, Sebastián tuvo que colaborar con esta organización. A medida que la idea fue evolucionando, el concepto de la Arepa se fue transformando para convertirse en un Emoji más global, es decir, que pudiera representar un espectro más grande de alimentos, entre ellos surgió la propuesta de usarse para representar la Pupusa salvadoreña y la gordita mexicana.

¿Cómo debe ser un emoji para que sea aceptado?

El concepto básico de un emoji debe de ser un objeto que sea capaz de ser representado fácilmente utilizando la tecnología, pero además es importante que abarque un amplio espectro, entre más usuarios lo usen, mayor posibilidad tendrá de ser aprobado. Anualmente tan solo de 40 a 60 emojis son aprobados en todo el mundo, por lo que Sebastián tuvo que diversificar el uso de la Arepa a los alimentos antes ya mencionados, con esto consiguió abarcar una población aproximada de 275 millones de potenciales usuarios en todo el mundo.

¿Con que dificultades te encontraste durante el camino?

Lograr registrar un emoji no tiene costo alguno, sin embargo, existen algunas dificultades que pueden surgir a la hora de plantearse la idea de crear uno, la primera es el desconocimiento que existe por parte de los usuarios quienes no saben que es posible crear uno. La segunda, es el no saber cómo hacer, posteriormente surge la pregunta de cómo aterrizar ese diseño, conceptualizar y dónde presentarlo para su revisión y aprobación final, en dado caso que sea aceptado.

¿Qué consejos nos darás para crear un emoji?

Sebastián nos compartió algunos datos importantes a tener en cuenta. El primer consejo es saber que es posible, pero se requiere de mucha pasión y compromiso para lograrlo. Posteriormente es necesario contar con ayuda de diseñadores para conceptualizar el emoji, además de un pequeño equipo que ayude con el "trámite y papeleo" para esto es posible acudir a Emojination, una organización compuesta por voluntarios que te ayudarán en el camino.

¿Cuánto tiempo demoró tu emoji desde la idea hasta ser publicado?

El emoji de la Arepa fue propuesto en marzo de 2019, sin embargo, su aprobación y llegada oficial a Twitter fue hasta febrero de 2020, llegando posteriormente a Apple y Google en octubre del mismo año, y por último a Facebook y WhatsApp en febrero de 2021.

¿Cómo te sientes de haber conseguido publicar el emoji de la Arepa?

Para Sebastián lograr convertir una idea en un emoji global podría representar el logro más grande, o mejor dicho, la aportación más importante que él podría haber hecho en su vida

Si quieres conocer más acerca de este y otros Emojis, o incluso estás pensando en llevar tu idea al mundo digital Sebastián nos sugiere ponerse en contacto con la organización de emojination.org, adicionalmente a través de sus redes sociales en Twitter como @ArepaEmoji y @SD.