La historia de Tamagotchi: de su salida del cascarón a su renacer

Si eres de las personas que creció en los noventas seguramente tuviste (o quisiste tener) un Tamagotchi, un curioso e innovador juguete para su tiempo que trataba de cuidar a un pequeño ser que provenía de otro planeta, el éxito de Tamagotchi radicó en su sencillo diseño y experiencia de juego fácil de entender, pero ¿sabes de dónde viene el icónico juguete?

¿Cuál es la historia de Tamagotchi?

Según la historia, un ovni se estrelló contra la tierra donde fue encontrado por le profesor Banzo y su asistente Mikachu, dentro del ovni se encontraban los Tamagotchis los cuales no podían sobrevivir a nuestra atmósfera, por lo que el profesor Banzo inventó un huevito con las condiciones necesarias para poder ofrecer a los Tamagotchis un hogar temporal donde recibirán los cuidados necesarios por los humanos.

Esta es la historia que se desarrolló para el contexto del juguete pero en realidad, Tamagotchi fue desarrollado por Aki Maita y Akirohiro Yokoi y comercializados en Japón por la desarrolladora de juguetes Bandai en 1996; el nombre del juguete es una combinación de los vocablos “tamago” (huevo) y la palabra en inglés “watch” (ver o reloj), el nombre surgió de la forma de la máquina que parece un huevo pequeño y que es apto para cualquier bolsillo.

El dispositivo en forma de huevo tiene tres botones, A, B y C, los cuales sirven para seleccionar, aceptar y cancelar, respectivamente, con ellos es posible moverse por el menú y hacer uso de las funciones de la mascota; en sus inicios la pantalla era en blanco y negro pixelada aunque con el pasar de los años ha evolucionado llegando a mejorar sus gráficos y ser a color.

Tamagotchi no muere… o no siempre

De acuerdo con la página oficial de Bandai en méxico, a pesar de la creencia de que si no alimentas a tu Tamagotchi este podría morir, en algunas ocasiones muchos niños se sienten decepcionados por creer que no había cuidado bien de su mascota digital, no obstante en ocasiones si el Tamagotchi desaparecía era debido a que regresaba a su planeta aunque en algunas ocasiones se convertía en un ángel y era posible hacerlo aparecer cuantas veces quisieran.

20 años de Tamagotchi

Para celebrar los dos décadas de existencia de Tamagotchi, Bandai anunció el lanzamiento una versión vintage del juguete para todos los Tama-lovers con las mismas características que tenía en sus inicios el cual está disponible en 16 diseños diferentes en tiendas departamentales, incluso existe una versión en colaboración con Hello Kitty con características especiales de cuidados del pequeño ser, por ejemplo, si el Tamagotchi tiene hambre, Hello Kitty le dará una tarta de manzana o leche aunque deberás estar al pendiente de ambos. El cuidado del Tamagotchi es progresivo, comienza siendo un huevo para después ser un bebé y al final un adulto; por si aún no sabes si eres capaz de cuidar a otro ser vivo, revivir o experimentar por primera vez la experiencia Tamagotchi puede ser una gran opción.

