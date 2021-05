Cómo funciona Shopify y por qué puso a temblar a Amazon

Las plataformas de e-commerce son una herramienta fundamental para los emprendedores, sin embargo, entre estas plataformas existen algunas más grandes y fuertes que otras; Amazon es un claro ejemplo de ello, esta plataforma no solo vende productos propios sino que impulsa a otros empresarios a comercializar sus productos, no obstante, Amazon no es la única plataforma de este tipo.

Shopify es una plataforma de gestión de contenido (CMS, por sus siglas en inglés) por medio del cual los pequeños empresarios tienen la oportunidad de crear una tienda virtual donde poder incluir todos sus productos, crear el branding de su empresa e inventariar toda su mercancía, este es el principal diferenciador frente a Amazon quien tiene a todos sus vendedores ordenados por producto y no por marca.

¿Cómo funciona Shopify?

Para comenzar a usarlo no es necesario tener conocimientos profundos de programación, la plataforma es totalmente intuitiva y te ayuda a crear el diseño y la apariencia de la tienda a través de su selección de temas, asimismo ofrece el procesamiento de pagos, que permite aceptar el pago por los artículos vendidos en una amplia gama de servicios bancarios.

La plataforma tiene tres planes, Plan Basic por 29 dólares al mes, Plan Shopify con un costo de 79 dólares y Plan Advanced Shopify por un precio de 299 dólares al mes; sí, todos los precios son en dólares.

Cada uno de los planes responde a necesidades específicas de los emprendedores, siendo el más básico el inicio de un emprendimiento y, a medida que el emprendimiento crece, también sus necesidades.

¿Por qué Amazon debe temer a Shopify?

Pese a que Amazon es el mayor minorista en línea en el mundo, la muy nutrida red de pequeños empresarios que Shopify tiene en su plataforma lo vuelve un rival digno frente al gigante minorista, uno de los más atractivos elementos de Shopify es la posibilidad de abrir tu propia tienda en línea e iniciar con una baja inversión.

Noticias Relacionadas Empresas de internet ven alza en el e-commerce

Recientemente en una entrevista realizada por The Verge a Harley Finkelstein, presidente de Shopify, el ejecutivo señaló que hasta el día de hoy tienen alrededor de 1.7 millones de comerciantes dentro de Estados unidos, es decir, Shopify ha captado al nueve por ciento de todo el comercio electrónico; tan solo en el primer trimestre de 2021, la compañía reportó ganancias por 988 millones de dólares en ingresos, un aumento del 110 por ciento con respecto al año pasado, este crecimiento está impulsado principalmente por la pandemia por Covid-19.

Asimismo, señaló que aunque no considera a la compañía como un minorista similar a Amazon, si fingiera serlo serían el segundo mercado minorista.

Agregó que el modelo de negocio de la empresa está enfocado en el ganar-ganar por lo que “la relación que tenemos, en primer lugar, con las pequeñas empresas, creo que es muy diferente a muchas otras empresas de tecnología”.

cjv