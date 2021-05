Los AirTag de Apple podrían no ser tan seguros y esta es la razón

En la más reciente actualización del sistema operativo de Apple iOS 14.5, se presentó una muy esperada función que obliga a las apps a pedir el permiso del usuario para rastrear su actividad en línea, sin embargo, expertos en seguridad y tecnología notaron que su dispositivo de vinculación AirTag, podría estar vulnerando la privacidad de todos los usuarios de Apple.

¿Qué son los AirTag?

Estos son pequeños dispositivos del tamaño de una moneda que tienen por objetivo emparejar otros dispositivos como las llaves, la billetera y por supuesto el iPhone, todo esto por medio del ID de Apple, la herramienta Find My, habilitando los datos de ubicación y activando el Bluetooth.

En este sentido, cualquier dispositivo Apple compatible dentro de un radio de 100 metros transmitirá un identificador a los servidores de Apple. Es importante señalar que los AirTags no tienen la capacidad de ubicación posicional pues no poseen tecnología GPS, su función es encontrar al dispositivo habilitado con Bluetooth más cercano (sí, el más cercano, no necesariamente el propio) y los datos de ubicación hacen el resto.

Asimismo, el pequeño dispositivo usa tecnología nueva llamada Ultra Wideband, esta función sólo es compatible con dispositivos relativamente nuevos como el iPhone 11 y 12, permitiendo un seguimiento de la ubicación más precisa.

Brecha de seguridad en los AirTag

A pesar de que la naturaleza del dispositivo y que los datos que transmite no son tan preocupantes, el problema real ocurre en la gran escala y cantidad de dispositivos involucrados, es decir, al utilizar un AirTag se accede a una red de monitoreo global que contiene miles de millones de dispositivos.

Estos dispositivos no son personalizables en el sentido de que no solo encuentran el dispositivos al que están vinculados por medio del ID de Apple; el iPhone de las personas cercanas y con el Bluetooth activado está “escuchando” al dispositivo y a su vez cargando los detalle del identificador de esa etiqueta y la ubicación del teléfono en los servidores.

Noticias Relacionadas AirTags: Así podría ser el nuevo dispositivo de Apple para seguimiento de objetos personales

Al respecto, Apple ha señalado que implementó una serie de medidas de seguridad para detectar y prevenir intentos de utilizar AirTag para espiar, entre estas medidas se incluye una alerta que se activa cuando un AirTag parece estar acompañando a alguien que no es su propietario.

Un experimento demostró que se puede colocar una etiqueta en una persona y no activará ninguna de las medidas de seguridad si este se conectaba al dispositivo del acosador, asimismo, es posible desactivar manualmente lo que ante el aumento de dispositivos similares, el usuario decide silenciar sin conocer los efectos negativos lo que abre las puertas al robo de datos.

¿Cómo evitar el etiquetado de AirTag?

Una opción simple es desactivar el Bluetooth y los servicios de ubicación, sin embargo, esta opción evitará que el dispositivo interactúe con otros dispositivos como wearables de uso diario.

De momento Apple no ha modificado el funcionamiento de los AirTag, por lo que en caso de querer utilizar los beneficios del dispositivo es necesario conocer su funcionamiento y estar alerta en caso de cualquier anomalía en la red global de sensores.

cjv