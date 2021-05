¿Qué es el internet cuántico? Esta tecnología cambiará todo; te explicamos por qué

QuTech, un instituto de investigación cuántica con sede en Delft, Países Bajos, consiguió conectar con éxito tres procesadores cuánticos separados, convirtiéndose así en el primer internet cuántico de múltiples nodos del mundo, lo cual había sido intentado por científicos y autoridades de todo el mundo desde hace años.

Esta tecnología revolucionará el mundo de la ciencia, pues las computadoras tradicionales tienen limitaciones a la hora de hacer predicciones o ciertos experimentos, por más complementos modernos que se le coloquen. Y las computadoras cuántas trabajan con “qubit”, que son bits cuánticos.

Y es que los “qubits” son superconductores que dan la posibilidad de llevar a cabo cálculos en paralelo, de manera no secuencial y simultánea, con lo cual se podrían resolver ecuaciones imposibles para informática tradicional y la mente humana. Y, además, lo harían con una velocidad asombrosa.

Los futuros ordenadores cuánticos podrían ayudar a revolucionar muchos sectores industriales, desde la industria a la química, pasando por la seguridad informática, la energía o la gestión del transporte y del tráfico, solo por citar algunos pocos ejemplos, pero principalmente la física y la ciencia.

¿Cuáles son los usos del Internet cuántico?

En el ámbito más común, esta tecnología podría dar pie a un sistema de comunicaciones completamente nuevo, con capacidades realmente increíbles, como una conexión ultrasegura, con lo que prácticamente desaparecerían los delitos cibernéticos, un rendimiento y una velocidad significativamente más elevados en el transporte de los datos.

Y es gracias a los “qubits” lo que permitiría que los datos fueran transportados de un punto a otro no solo casi instantáneamente, sino sin alteraciones. Y es por ello por lo que los científicos ya hablan incluso de la “teletransportación cuántica”.

Aunque todo pueda parecer sacado de un cuento de ciencia ficción, lo cierto es que en realidad nos encontramos ante una red que está ya en construcción, no falta mucho para que esta tecnología se use en muchos ámbitos, los expertos esperan que se use más en tan sólo unos cuatro o cinco años.

msb