Insectos, el futuro de los alimentos para mascotas

Por años, investigadores y científicos en todo el mundo han buscado crear alimentos sintéticos capaces de sustituir el sabor, consistencia, olor y propiedades nutricionales de la carne de origen animal, con el objetivo de reducir su crianza para consumo humano y las consecuencias que esto genera.

Sin embargo, muy pocas organizaciones han buscado diseñar una alternativa para las mascotas, ya que el alimento de ellos también incluye proteínas de origen animal. Con este objetivo en mente, la empresa Lovebug, con sede en Reino Unido, ha diseñado uno de los primeros alimentos para gatos que utiliza insectos como fuente de proteínas en lugar de ganado.

A diferencia de los humanos, las mascotas no suelen tener problema alguno por ingerir insectos, "no existe repulsión alguna, lo que les importa más es el olor y su sabor". De acuerdo con los creadores, este alimento es altamente nutritivo, y a diferencia del ganado, la cría de insectos no requiere tanta agua y comida.

Uno de los principales problemas que supone el alto consumo de carne por parte de la sociedad es el enrome consumo de recursos que se necesita para producir la carne en cuestión. La energía y los recursos utilizados para producir un kilo de carne pueden utilizarse para producir decenas de kilos de alimentos basado en plantas. De ahí que se considere insostenible. Noticias Relacionadas Nuevos productos de Apple: hackers roban planos de los próximos dispositivos

Precios Apple 2021: Conoce cuánto cuesta el iPhone, iPad Pro, iMac y AirTag en México

Otro punto a favor de la cría de insectos radica en que los espacios que requieren son más reducidos, así mismo los residuos que generan y el dióxido de carbono que se libera representa un porcentaje pequeño si se compara contra la crianza de vacas u otros bovinos.

Sin embargo, por ahora, su producción será reducida lo que terminará impactando al consumidor, la empresa ha dicho que un kilo de alimento podría llegar a costar 15 euros (cerca de $300 pesos mexicanos).

Noticias Relacionadas Apple Event 20 de abril: Conoce todas las novedades anunciadas durante el evento

Fuente: New Atlas