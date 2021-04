LLA: Esta semana se disputará la semifinal del torneo entre All Knights y Gillette Infinity

La Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) llegó a semifinales. All Knights venció a Rainbow7 la semana pasada y ahora buscará el pase a la gran final enfrentando a Gillette Infinity este fin de semana. Por su parte, Infinity jugará contra All Knights al mejor de cinco partidas a partir de las 17:00 horas de México, 18:00 horas Perú y Colombia, 20:00 horas Argentina y Chile.

La Final de Apertura 2021 se jugará este 10 de abril, la fase de Playoffs se seguirá jugando de forma online, como se ha dado durante toda la temporada. Para la actual temporada de Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends, Riot Games anunció que será presencial, es decir, ambos equipos podrán medirse frente a frente en el estadio de Ciudad de México, pero sin público y en estricto cumplimiento de las medidas de seguridad.

La transmisión oficial en vivo de la Liga Latinoamérica de League of Legends se puede seguir todos los fines de semana en los canales oficiales de LoL Esports y a través de TV Azteca en México, Vía X Esports en Chile y Hack TV de Puerto Rico, desde las 17:00 horas México, 18:00 horas Perú y Colombia, 20:00 horas Argentina y Chile.