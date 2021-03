Videojuegos GRATIS para no salir en SEMANA SANTA

A pocos días de comenzar Semana Santa, varios desarrolladores han anunciado videojuegos que estarán por tiempo limitado gratis, para que no salgas de casa.

Iniciativas como PlayAtHome, lanzada en 2020, ha aumentado su oferta de juegos gratuitos. A partir del 26 de marzo, y hasta el 22 de abril, será posible adquirir Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission (PS VR), Moss (PS VR), Thumper (PS VR), Paper Beast (PS VR) para PS4 y PS5.

Si eres usuario de Nintendo Switch, existen algunos juegos que puedes descargar de forma gratuita como lo son; Warframe, Fortnite, Super Kirby Clash, Pokémon Quest, Realm Royale, Fallout Shelter, Paladins, Asphalt 9: Legends. Además, si eres suscriptor de Nintendo Switch Online tendrás acceso al catálogo de juegos de NES y SNES.

En el caso de Xbox los videojuegos van cambiando constantemente, si cuentas con membresía activa de Games with Gold podrás tener acceso a Warface Breakout para Xbox One, Vicious Attack Llama Apocalypse: VALA para Xbox One, Metal Slug 3 para Xbox 360, Port Royale 3 para Xbox 360.