¿Por qué Hades es el mejor juego del año?

Los videojuegos indie se han posicionado desde hace tiempo entre los gustos de los gamers, prueba de ello ha sido que se han llevado varios de los premios más importantes de la industria, tal y como ocurrió hace poco con Hades, que superó títulos como The Last of Us II y Animal Crossing al obtener el galardón del Juego del Año en los BAFTA Games Awards.

Aunque tomó a muchos por sorpresa, porque este título desarrollado por el estudio Supergiant Games dejó atrás a juegos de grandes estudios. Sin embargo, el fenómeno de Hades es algo que se viene "cocinando" desde hace tiempo, ya que superó el millón de copias vendidas. El juego estuvo disponible en la tienda digital Epic Store y a finales del 2020 salió para Nintendo Switch, por lo que ha conseguido estar entre los 10 títulos más vendidos en lo que va del 2021.

Hades recibió nueve nominaciones por parte de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), de los cuales obtuvo cinco: Mérito Artístico, Diseño de Juego, Narrativa e Interpretación en Papel Secundario y Juego del Año.

Sin embargo, ¿en qué consiste el éxito de este título? De acuerdo con las opiniones de los jugadores, Hades cuenta con una historia sólida, consistente, entretenida y profunda, en la que el usuario se vuelve parte de la trama al nivel de que no se puede dejar de jugar.

Cabe destacar, que al ser un juego con un presupuesto moderado, un solo actor se encarga de hacer el doblaje cinco personajes y hasta de hacer la voz en off. Nos referimos a Logan Cunningham, quien interpreta a Hades, Aquiles, Poseidón, Asterius, Charon y el Narrador.

Lo más sobresaliente de Hades es en definitiva la narrativa, para lo que el estudio Supergiant Games tuvo que desarrollar 21 mil 20 líneas de diálogo entre todos los personajes, además de que el juego tiene un total de 305 mil 433 palabras para que el usuario se adentre en la historia.

Pero no olvidemos que en la parte visual ha logrado cautivar a todo el mundo, pues cada personaje y escenario ha sido diseñado por Jen Zee, quien cuenta con una carrera en el mundo de los cómics, juegos de mesa y videojuegos de rol.

Su peculiar estilo es fácil de distinguir por los gamers, lo que fue galardonado recientemente por los BAFTA.

Así que si buscas un buen título que te dé muchísimas horas de juego y que sea todo un reto, Hades cuenta con los elementos que te mencionamos y también con muchas otras características que te fascinarán.

