WhatsApp: ¿Qué pasa si no acepto los términos y condiciones?

A pesar de toda la controversia que se ha generado al rededor, y de la masiva fuga de usuarios a otras aplicaciones de mensajería como Signal o Telegram, Whatsapp no piensa dar un paso atrás y ahora advierte que “desconectará” a los usuarios que no acepten las nuevas condiciones

¿Pero a qué se refieren con “desconectar”?



Al parecer, estar desconectado significa que no tendrás las funciones completas de Whatsapp. Tu cuenta no será eliminada pero no podrás:

- Leer ni enviar mensajes

- Posiblemente tampoco podrás recibir llamadas ni notificaciones durante un “breve periodo”.

- Algunas fuentes señalan que si sabrás que te llegaron mensajes pero que no podrás abrirlos.

Esto durará 120 días, después de ese periodo si el usuario no ha aceptado las condiciones la cuenta será suspendida.Así que recuerda que tienes hasta antes el 15 de mayo para aceptar.

