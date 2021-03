Nintendo: Según el internet, Mario Bros morirá el 31 de marzo, te EXPLICAMOS por qué

El 31 de marzo será un día especial para los fanáticos de Nintendo y sobretodo de Mario Bross, ya que ese día eliminarán Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros.35, Game & Watch: Super Mario Bros de la tienda virtual de Nintendo.

Hay que recordar que este juego no se lanzó en versión física más que en algunas tiendas en Japón.



Pero eso no es todo, también eliminarán toda la mercancía que se lanzó para celebrar el 35 aniversario de Super Mario Bros.

Es por eso que muchos fanáticos han comenzado a decir que ese es el día en el que Mario Bros morirá.



Pero esto no toma por sorpresa a nadie, ya que desde el año pasado, cuando Nintendo anunció todos los productos que lanzarían como parte de su celebración, dijo que solo estarían disponibles hasta el 31 de marzo de 2021 (claro que cuando se hizo el anuncio esa fecha parecía muy lejana).

Nintendo no ha dado una razón sobre por qué dejarán de vender esos videojuegos, aunque sabemos que a Nintendo le gusta cotizarse y vender una cantidad limitada de productos (como pasó con los Amiibos hace algunos años).

Algunas personas comentan que los productos que sean retirados serán rebrandeados más adelante o que cambien de formato.



Habrá que esperar a que Nintendo de su postura oficial sobre el tema.



msr