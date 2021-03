Aplicaciones de Android se cierran solas, usuarios culpan a WebView; así puedes solucionarlo

Si desde hace más de 24 horas sientes que tu celular Android no está funcionando como siempre, no te desesperes, no sólo te afecta a ti, de hecho, es un error que se ha reportado a nivel mundial, el cual consiste en cerrar algunas aplicaciones.

De acuerdo con los reportes de algunos usuarios, algunas aplicaciones que funcionaban de manera normal se empezaron a cerrar sin ningún motivo aparente.

Este erróneo funcionamiento fue confirmado por Google en Workspace Cloud Status Dashboard y aclaró que ya se trabaja para solucionar el problema.

Incluso, Google mencionó que detectaron que la fuente del problema es la aplicación Android System Webview, la cual funciona para que otras apps muestren el contenido en internet.

"Somos conscientes de un problema con WebView que provoca que algunas aplicaciones de Android se bloqueen para algunos usuarios. Actualmente estamos trabajando para validar completamente el alcance y se está realizando una corrección", comentó Google.

Hasta el momento muchos usuarios señalaron que han reiniciado y apagado su celular infinidad de ocasiones, sin que el problema se solucione. Algunos hasta desinstalaron ciertas aplicaciones, pero nada funcionó.

Te ayudamos a resolver el problema

Luego de que se mencionó que el problema es originado por la aplicación WebView, se pidió a los usuarios desinstalar la última actualización, lo que permitiría que de nueva cuenta funcione de manera adecuada el equipo.

Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

- Abre tu Play Store y busca la aplicación WebView del sistema Android. Al presionarla, te abre la opción de "Actualizar" o "Desinstalar", por lo que deberás elegir esta última.

- Pero si no te permite acceder de esa forma o te marca algún error, también puedes ir a "Ajustes".

- Abre la pestaña de "Aplicaciones".

- Busca "Mostrar apps del sistema" y se desplegará una lista de aplicaciones, en la que debe estar "Android System WebView".

- Ahora, selecciona "Desinstalar actualizaciones".

Después esto, tu teléfono Android deberá volver a funcionar de manera normal.

