¿Cómo solucionar el problema de Android? 5 pasos para arreglar las apps que cierran solas

¿Eres usuario de Android y en las últimas horas has notado que las aplicaciones como Gmail, Paypal, Chrome, Google, Outlook, entre otras, se cierran solas? No te preocupes, no es un problema mayor y tiene solución; aquí te decimos cómo arreglar este inconveniente en tan solo unos pocos pasos.

Este error parece estar presente en muchos dispositivos Android y los usuarios han reportado que al usar este tipo de aplicaciones, entre muchas otras, se cierran solas y repentinamente, causando la frustración de las personas ya que no hay motivo aparente para dicha falla.

Aunque esta falla no se ha presentado de manera masiva, sí ha limitado la productividad de los usuarios, pero la buena noticia es que sí tiene solución y podrás arreglar el problema de las apps que se cierran solas en unos cuantos pasos.

¿Por qué las apps se cierran solas en Android?

Este problema se debe a una falla en la actualización de Android System WebView o WebView del sistema de Android, traducido al español; una aplicación incluida en este tipo de dispositivos con la función de desplegar contenido de internet desde la app sin abrir una ventana en el navegador que frecuentemente usas.

Esta función tiene gran utilidad ya que le permite a los usuarios abrir enlaces desde una aplicación, sin cambiar de ventana o navegador, y es precisamente este sistema el que está presentando fallas cuando usuarios desean abrir links desde apps como Google, Gmail o Paypal, por mencionar algunas. Y se debe a la última actualización del WebView.

¿Cómo arreglar el problema de Android?

Para revertir el problema de las apps que se cierran solas, lo que hay que hacer es desinstalar las actualizaciones de WebView y esto se puede lograr en tan solo cinco pocos pasos:

1. Entra a los ajustes de tu Android.

2. En aplicaciones, presiona el botón de menú (de los tres puntitos) que está en la esquina superior.

3. Da click en Mostrar aplicaciones del sistema y busca Android System WebView.

4. Pulsa el botón de menú y elige la opción de desinstalar actualizaciones.

5. Acepta la ventana de confirmación y ¡problema resuelto!

Con estos pasos, tu Android volverá a la versión original de la aplicación que venía preinstalada y no presentará más fallas.

mjsc