¿Es posible viajar al FUTURO? Esta es la FIESTA que hizo Stephen Hawking para demostrar su teoría I VIDEO

En 2009, Stephen Hawking realizó un experimento que requería champán, globos y algunos aperitivos, para demostrar que probablemente no es posible viajar hacia atrás en el tiempo. Se trató de una fiesta que ofreció a los viajeros en el tiempo, pero nadie se presentó. Y por muy extraño que parezca, ese era el punto.

"Tengo evidencia experimental de que el viaje en el tiempo no es posible", dijo Hawking a los periodistas en el Festival de Ciencias de Seattle en 2012. "Di una fiesta para viajeros en el tiempo, pero no envié las invitaciones hasta después de la fiesta. Me senté allí mucho tiempo, pero nadie vino."

Sobre la curiosa fiesta para viajeros del futuro

Discovery Channel capturó el evento en video, que mostraba a Hawking vestido, preparado y esperando que los viajeros del tiempo llegaran el 28 de junio de 2009 a un lugar específico en la Universidad de Cambridge. Hawking proporcionó coordenadas GPS precisas, en caso de que hubiera alguna confusión o si alguien se perdió mientras viajaba a través del tiempo y el espacio.

Hawking no envió ninguna de las invitaciones hasta después de la recepción, que era un componente crítico del diseño experimental: solo aquellos que pudieran viajar en el tiempo podrían asistir.

Los críticos de este diseño experimental argumentaron que tal vez las personas en el futuro pudieron construir una máquina del tiempo, y simplemente no sabían sobre la fiesta de Hawking. Esto aunque suena lógico, quizás es poco probable, ya que cualquiera que investigue cómo viajar hacia el pasado y a través del tiempo y el espacio, seguramente estará familiarizado con las famosas teorías desarrolladas y relatadas en el libro más vendido de Hawking, A Brief History of Time, el cuál ha vendido más de 10 millones de copias.

¿Por qué nadie asistió?

Como cualquier científico razonable, Hawking no sostuvo que su experimento constituyera una prueba indudable de que el viaje en el tiempo no puede ser posible algún día. En el festival de Seattle, Hawking señaló que su colega teórico Albert Einstein "parece ofrecer la posibilidad de que podamos deformar tanto el espacio-tiempo que podamos viajar en el tiempo."

