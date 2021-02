El Extraño Mundo de Jack tendrá secuela y estos son todos los detalles que debes saber

El Extraño Mundo de Jack es una aclamada cinta escrita por Tim Burton, como un poema en 1982, cuando formaba parte del equipo de animadores en Walt Disney. Ese poema fue la idea original para un corto, que luego se convirtió en la película en stop motion que llegó a recibir nominaciones al Oscar.

Esta vez, una segunda entrega continuará la historia desde una perspectiva diferente, a través de los ojos de la muñeca de trapo "Sally". La secuela estará contextualizada en Halloweenland (la tierra de Halloween), y comenzará en el momento exacto donde terminó el filme original.

La autora Shea Ernshaw, utilizará a Sally para escribir la novela juvenil que retomará la historia.

¿Habrá nueva película de El Extraño Mundo de Jack?

La mala noticia es que esta nueva entrega, de momento, no llegará a los cines. El proyecto se está desarollando como una novela juvenil a cargo de la escritora Shea Ernshaw, autora de los libros de suspenso y thriller psicológico: The Wicked Deep, Winterwood y A History of Wild Places: A Novel.

Durante la entrevista realizada por Gizmodo, la autora confesó que esta nueva entrega continuará la película, y con suerte nos dará una nueva perspectiva:

Este nuevo libro, escrito desde el punto de vista de Sally, tiene lugar poco después de que termina la película. Es la historia de amor aún por contar de Sally y Jack. Pero también es una historia sobre la mayoría de edad de Sally, mientras la vemos navegar por su nuevo título real como la Reina Calabaza de Halloweenland. Con suerte, les dará a los fanáticos una segunda dosis tan esperada de Sally, Jack y todos los residentes familiares de Halloweeland, mientras presenta un nuevo elenco de personajes extraños y sombríos, que espero que a los lectores les encante.

El reinado de Sally como la Reina de las Calabazas comenzará cuando la novela de Ernshaw se lance en julio de 2022.