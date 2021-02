WhatsApp: Descubre cómo programar el envío de mensajes

A veces las preocupaciones de la vida diaria nos hacen olvidar algunos pendientes que pueden llegar a ser urgentes. Si has tenido la necesidad de mandar un mensaje de Whatsapp a alguna hora en específico y te ha pasado que olvidas enviarlo, esta sencilla aplicación te ayudará a resolver este problema.

Se trata de Wasavi, una app que puedes descargar fácilmente sin importar el sistema operativo de tu celular, que te ayudará a programar un mensaje por la aplicación de comunicación instantánea.

Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación y abrirla en tu celular. Primero te solicitará tres permisos de acceso a tu celular y aunque parecen medio escabrosos, no temas, la aplicación se compromete a garantizar que lo que esté en tu celular, se quede ahí y a no utilizar ningún dato personal.

Los permisos que la app te solicita, consisten en superponerse a otras aplicaciones, tener acceso a tu teléfono y a tus contactos. Con estos permisos, este programa actuará como lo harías tú al momento de mandar un mensaje.

A continuación podrás configurar un mensaje programado, lo que resulta muy sencillo por la interfaz intuitiva de la app.

Wasavi introducirá una barra flotante en la pantalla de tu celular, con la cual puedes programar mensajes para el chat que tengas abierto en ese momento, pero también puedes hacerlo abriendo de manera específica la aplicación.

Después elige la opción Schedule Message para abrir la pantalla y crear el mensaje en sí; deberás elegir un contacto en la lista y escribir el mensaje que quieres enviar en el recuadro inferior.

Justo debajo de esta opción puedes elegir una fecha y hora concreta a la que quieres que se envíe el mensaje.

A continuación tienes dos opciones: elegir la función Ask me before sending message, que permitirá que la app te mande una notificación antes de enviar el mensaje o enviarlo sin previo aviso.

Un detalle importante de considerar es que la pantalla del celular requiere de estar desbloqueada para que el mensaje se envíe.

Si elegiste esta última opción, cuando llegue el momento programado, verás que automáticamente se abre el chat de Whatsapp, se coloca el texto y se envía por sí mismo.

Otra función interesante de la aplicación es que, en caso de que puedas arrepentirte de enviar el mensaje o quieras posponerlo, iniciará una cuenta atrás para que tomes una decisión.

Así que ya lo sabes, programar mensajes de Whatsapp ahora es una posibilidad.

